Дидье ДЕШАМ: «Италия показала, что у нее есть качество»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам проанализировал победный поединок против Италии в шестом туре Лиги наций (3:1).

«Мы знали, что будет сложно, потому что Италия находится в отличной форме. Победа со счетом 3:1 здесь позволила нам вернуть себе первое место. Результат был заслуженным, мы сделали очень много на поле. Поражение в первом туре против Италии помогло нам избежать тех же ошибок, хотя эта молодая итальянская команда обладает высоким уровнем.

Италия показала, что у нее есть качество, но сегодняшняя победа – великий момент для моих ребят», – сказал Дешам.

Напомним, что с помощью победы в последнем туре Франция поднялась на первую строчку в группе. Италия с одинаковым количеством очков, но с худшей разницей забитых и пропущенных оказалась второй.