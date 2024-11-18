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Лига наций
18 ноября 2024, 02:43 | Обновлено 18 ноября 2024, 02:44
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0

Дидье ДЕШАМ: «Италия показала, что у нее есть качество»

Тренер сборной Франции поделился мыслями о матче против Италии

18 ноября 2024, 02:43 | Обновлено 18 ноября 2024, 02:44
30
0
Дидье ДЕШАМ: «Италия показала, что у нее есть качество»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам проанализировал победный поединок против Италии в шестом туре Лиги наций (3:1).

«Мы знали, что будет сложно, потому что Италия находится в отличной форме. Победа со счетом 3:1 здесь позволила нам вернуть себе первое место. Результат был заслуженным, мы сделали очень много на поле. Поражение в первом туре против Италии помогло нам избежать тех же ошибок, хотя эта молодая итальянская команда обладает высоким уровнем.

Италия показала, что у нее есть качество, но сегодняшняя победа – великий момент для моих ребят», – сказал Дешам.

Напомним, что с помощью победы в последнем туре Франция поднялась на первую строчку в группе. Италия с одинаковым количеством очков, но с худшей разницей забитых и пропущенных оказалась второй.

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Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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