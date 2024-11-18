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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я уже говорил Реброву, что ему надо думать...»
Лига наций
18 ноября 2024, 02:44 |
133
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я уже говорил Реброву, что ему надо думать...»

Экс-игрок сборной Украины утверждает, что у сине-желтых проблема с созданием моментов

18 ноября 2024, 02:44 |
133
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я уже говорил Реброву, что ему надо думать...»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что одной из главных проблем современной сборной Украины является неумение создавать моменты.

«Наши игроки просто привыкли играть от обороны на контратаках. Вот и все. Именно поэтому у нас нет моментов. Я уже Реброву говорил, что ему надо думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это непонятно.

У нас что-то не сходится. Говорят, что команда-звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол. Какие вы звезды?! Этот вопрос надо ставить в «Что? Где? Когда?». Пусть знатоки думают» – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко поделился эмоциями после ничейного матча национальной сборной Украины против Грузии.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
А он не может этого. Он работал в клубах, намного более сильных по отношению к большинству своих соперников. Ференцварош в разы богаче других венгерских клубов. А в сборной такого нет, нет превосходства, мы средняя сборная по составу, если учесть, что постоянно полный лазарет и никогда нет такого, чтоб все были здоровы. Плюс на нескольких ключевых позициях слабые игроки, просто банально нету лучше.
И оказалось, что надо брать тренерским мастерством, а не качеством игроков. Установками, тактикой на игру, тщательным разбором соперника и сверхмотивацией. 
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