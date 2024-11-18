Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я уже говорил Реброву, что ему надо думать...»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что одной из главных проблем современной сборной Украины является неумение создавать моменты.

«Наши игроки просто привыкли играть от обороны на контратаках. Вот и все. Именно поэтому у нас нет моментов. Я уже Реброву говорил, что ему надо думать, как создавать моменты и иногда рисковать. Он же играл в нападении, а сейчас думает только об обороне. Мне это непонятно.

У нас что-то не сходится. Говорят, что команда-звезда, но мы не умеем создавать моменты и играть в атакующий футбол. Какие вы звезды?! Этот вопрос надо ставить в «Что? Где? Когда?». Пусть знатоки думают» – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко поделился эмоциями после ничейного матча национальной сборной Украины против Грузии.