Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси. Зинченко против Мудрика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
02.05.2023 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2023, 03:14 | Обновлено 02 мая 2023, 03:33
88
0

Арсенал – Челси. Зинченко против Мудрика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву

02 мая 2023, 03:14 | Обновлено 02 мая 2023, 03:33
88
0
Арсенал – Челси. Зинченко против Мудрика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Лондонский «Арсенал» достаточно долго удерживал за собой первенство в чемпионской гонке АПЛ, но ничего другого не остается команде в подобном статусе на фоне трех ничейных результатов подряд, которые в последствии довершаются поражением от прямых конкурентов, кроме как уступить свои позиции.

«Челси» сейчас идет двенадцатым под руководством Фрэнка Лэмпарда, поэтому с момента ухода Грэма Поттера фактически ничего хорошего в жизни команды не произошло.

Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко, а за «Челси» – украинский вингер Михаил Мудрик.

Арсенал – Челси. Зинченко против Мудрика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лестер – Эвертон – 2:2. 90 минут Миколенко и спасение Пикфорда. Видео голов
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 1:0. Мяч Бруну Фернандеша. Видео гола и обзор
ФОТО. Data is the key. Как Пикфорд и 60% на бутылке спасли Миколенко и Ко
Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Михаил Мудрик Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Футбол | 01 мая 2023, 16:15 33
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»

Бывший форвард «Динамо» – о работе под руководством легендарного тренера

Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Футбол | 01 мая 2023, 16:10 18
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков

Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…

Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Бокс | 01.05.2023, 11:58
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Футбол | 01.05.2023, 22:23
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля
Футбол | 02.05.2023, 01:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 апреля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
30.04.2023, 16:30 13
Другие виды
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
30.04.2023, 16:13 5
Футбол
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 5
Снукер
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
30.04.2023, 09:16 4
Бокс
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
30.04.2023, 07:31 3
Футбол
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
01.05.2023, 08:59 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности