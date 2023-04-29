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Чемпионат Италии
Рома
29.04.2023 19:00 – FT 1 : 1
Милан
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Италия
29 апреля 2023, 21:11 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:37
915
2

Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й

Игра завершилась со счетом 1:1

29 апреля 2023, 21:11 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:37
915
2
Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Рома» и «Милан». Игра завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты после 90-й минуты. Вначале Тэмми Абрахам после передачи Зеки Челика отличился на 90+3, а затем Рафаэль Леау ассистировал на Алексиса Салемакерса на 90+7.

Главный арбитр встречи Даниэле Орсато показал 5 желтых карточек: 3 – футболистам «Ромы» и 2 – игрокам «Милана».

«Рома» и «Милан» делят 4-е и 5-е место. У команд по 57 очков после 32 туров, а также одинаковая разница забитых и пропущенных (+8). «Россонери» находятся выше в таблице чемпионата, так как у них большее количество взятия ворот соперников (52 гола против 44).

Интересно, что оба клуба продолжают выступать в еврокубках. Подопечные Жозе Моуриньо в полуфинале Лиги Европы сыграют с «Байером», а «дьяволы» в 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся с «Интером».

Чемпионат Италии по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Рома – Милан – 1:1

Голы: Абрахам, 90+3 – Салемакерс, 90+7

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
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Тэмми Абрахам Алексис Салемакерс Рома Рим Милан Рома - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
Драматичная развязка.
Недолго Моуриньо радовался выходу на третье место, целых 4 минуты.
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