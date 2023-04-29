Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й
Игра завершилась со счетом 1:1
В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Рома» и «Милан». Игра завершилась со счетом 1:1.
Оба гола были забиты после 90-й минуты. Вначале Тэмми Абрахам после передачи Зеки Челика отличился на 90+3, а затем Рафаэль Леау ассистировал на Алексиса Салемакерса на 90+7.
Главный арбитр встречи Даниэле Орсато показал 5 желтых карточек: 3 – футболистам «Ромы» и 2 – игрокам «Милана».
«Рома» и «Милан» делят 4-е и 5-е место. У команд по 57 очков после 32 туров, а также одинаковая разница забитых и пропущенных (+8). «Россонери» находятся выше в таблице чемпионата, так как у них большее количество взятия ворот соперников (52 гола против 44).
Интересно, что оба клуба продолжают выступать в еврокубках. Подопечные Жозе Моуриньо в полуфинале Лиги Европы сыграют с «Байером», а «дьяволы» в 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся с «Интером».
Чемпионат Италии по футболу. 32-й тур. 29 апреля
Рома – Милан – 1:1
Голы: Абрахам, 90+3 – Салемакерс, 90+7
Видеообзор матча:
Triplice fischio all'Olimpico.— AS Roma (@OfficialASRoma) April 29, 2023
Segniamo con Abraham, ma subiamo il pareggio di Saelemaekers
FORZA ROMA, SEMPRE #RomaMilan pic.twitter.com/fJI0ppseWz
Lots of late drama and it ends all square.#RomaMilan #SempreMilan@Acqua_Lete pic.twitter.com/S00kzhjuwS— AC Milan (@acmilan) April 29, 2023
События матча
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