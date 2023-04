Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Рома» и «Милан». Игра завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты после 90-й минуты. Вначале Тэмми Абрахам после передачи Зеки Челика отличился на 90+3, а затем Рафаэль Леау ассистировал на Алексиса Салемакерса на 90+7.

Главный арбитр встречи Даниэле Орсато показал 5 желтых карточек: 3 – футболистам «Ромы» и 2 – игрокам «Милана».



«Рома» и «Милан» делят 4-е и 5-е место. У команд по 57 очков после 32 туров, а также одинаковая разница забитых и пропущенных (+8). «Россонери» находятся выше в таблице чемпионата, так как у них большее количество взятия ворот соперников (52 гола против 44).

Интересно, что оба клуба продолжают выступать в еврокубках. Подопечные Жозе Моуриньо в полуфинале Лиги Европы сыграют с «Байером», а «дьяволы» в 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся с «Интером».

Чемпионат Италии по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Рома – Милан – 1:1



Голы: Абрахам, 90+3 – Салемакерс, 90+7

Видеообзор матча:

Lots of late drama and it ends all square.#RomaMilan #SempreMilan@Acqua_Lete pic.twitter.com/S00kzhjuwS