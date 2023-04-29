29 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 32-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда прекрасно осознает свою цель. Она не меняется из года в год, правда, при этом оставалась недостижимым и при предшественниках Моуринью, и в 1-м сезоне уже при Жозе - никак не выходило вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас есть хорошие шансы добиться долгожданного прорыва. Причем волки могут использовать тот вариант, что удался когда-то у Особенного в Манчестер Юнайтед - через выигрыш Лиги Европы. В апреле получилось пройти Фейеноорд, выиграв дома с разгромными 4:1 после минимального поражения в Роттердаме. Теперь джалоросси уже в полуфинале турнира! При этом явно португалец не против закончить и в Серии А в топ-4. Что, правда, усложнила реабилитация Ювентуса. И, конечно же, то, что проиграли 1-му из преследователей - Аталанте.

Милан

Клуб все еще формально имеет статус чемпиона Италии. И это было, безусловно, является заслугой Стефано Пиоли, что де-факто возродил амбициозный коллектив, который скатывался практически до уровня чуть ли не середняка Кальчо. Но сохранить скудетто не получилось по умолчанию, Наполи был на голову сильнее всех остальных. Но в апреле получилось у россонери выбить эту команду в четвертьфинале Лиги чемпионов - 1:0 дома, 1:1 на выезде. По такому же сценарию они же прошли и Тоттенхэм: гостевая ничья после минимальной победы дома. Но все это имеет цену, и в 2023-м году красно-черные слабо смотрелись в Серии А. Да, получилось выиграть Лечче, но это позволило только поравняться по очкам как раз с Ромой.

Статистика личных встреч

После 2017-го года у Ромы получилось только однажды выиграть. Но после 3-х побед кряду, в этом сезоне, были ничейные 2:2 в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы сторон в этой паре равны. Но понятно, что обоим нужна только победа. Так что ждем не самого скучного матча и тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,81.