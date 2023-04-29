Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Рома
29.04.2023 19:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 29 апреля 2023, 11:41
133
0

Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 апреля в 19:00 по Киеву

29 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 29 апреля 2023, 11:41
133
0
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 32-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда прекрасно осознает свою цель. Она не меняется из года в год, правда, при этом оставалась недостижимым и при предшественниках Моуринью, и в 1-м сезоне уже при Жозе - никак не выходило вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас есть хорошие шансы добиться долгожданного прорыва. Причем волки могут использовать тот вариант, что удался когда-то у Особенного в Манчестер Юнайтед - через выигрыш Лиги Европы. В апреле получилось пройти Фейеноорд, выиграв дома с разгромными 4:1 после минимального поражения в Роттердаме. Теперь джалоросси уже в полуфинале турнира! При этом явно португалец не против закончить и в Серии А в топ-4. Что, правда, усложнила реабилитация Ювентуса. И, конечно же, то, что проиграли 1-му из преследователей - Аталанте.

Милан

Клуб все еще формально имеет статус чемпиона Италии. И это было, безусловно, является заслугой Стефано Пиоли, что де-факто возродил амбициозный коллектив, который скатывался практически до уровня чуть ли не середняка Кальчо. Но сохранить скудетто не получилось по умолчанию, Наполи был на голову сильнее всех остальных. Но в апреле получилось у россонери выбить эту команду в четвертьфинале Лиги чемпионов - 1:0 дома, 1:1 на выезде. По такому же сценарию они же прошли и Тоттенхэм: гостевая ничья после минимальной победы дома. Но все это имеет цену, и в 2023-м году красно-черные слабо смотрелись в Серии А. Да, получилось выиграть Лечче, но это позволило только поравняться по очкам как раз с Ромой.

Статистика личных встреч

После 2017-го года у Ромы получилось только однажды выиграть. Но после 3-х побед кряду, в этом сезоне, были ничейные 2:2 в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы сторон в этой паре равны. Но понятно, что обоим нужна только победа. Так что ждем не самого скучного матча и тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,81.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Барселона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Еще один год. Ибрагимович хочет продолжить карьеру
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Милан Рома - Милан прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
Футбол | 28 апреля 2023, 20:08 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка

Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента ОАЭ против ФК «Аль-Шарджа»

Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Футбол | 29 апреля 2023, 11:15 12
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»

Скоро должны объявить

Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Футбол | 28.04.2023, 20:43
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Футбол | 29.04.2023, 11:21
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Хоккей | 29.04.2023, 08:35
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
27.04.2023, 08:41
Хоккей
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Казахстан. С московитскими зубками
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Казахстан. С московитскими зубками
27.04.2023, 10:46 1
Хоккей
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
28.04.2023, 15:40
Футбол
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
28.04.2023, 07:46 20
Бокс
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
27.04.2023, 11:30 33
Футбол
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
27.04.2023, 14:02 7
Футбол
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
27.04.2023, 10:11 1
Футбол
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности