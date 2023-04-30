Рома – Милан – 1:1. Сумасшедшая концовка игры. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Италии
В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.
Концовка игры получилась сумасшедшей. Оба гола были забиты в компенсированное время. Тэмми Абрахам отличился на 90+3 минуте, а Алексис Салемакерс сравнял счет на 90+7 минуте.
«Рома» и «Милан» делят 4–5 места, набрав по 57 очков после 32 туров.
Серия A. 32-й тур. 29 апреля
Рома – Милан – 1:1
Голы: Абрахам, 90+3 – Салемакерс, 90+7.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Абрахам, 90+3 мин.
ГОЛ! 1:1. Салемакерс, 90+7 мин.
События матча
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