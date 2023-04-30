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  4. Рома – Милан – 1:1. Сумасшедшая концовка игры. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Рома
29.04.2023 19:00 – FT 1 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 апреля 2023, 06:55 | Обновлено 30 апреля 2023, 07:08
84
0

Рома – Милан – 1:1. Сумасшедшая концовка игры. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Италии

30 апреля 2023, 06:55 | Обновлено 30 апреля 2023, 07:08
84
0
Рома – Милан – 1:1. Сумасшедшая концовка игры. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.

Концовка игры получилась сумасшедшей. Оба гола были забиты в компенсированное время. Тэмми Абрахам отличился на 90+3 минуте, а Алексис Салемакерс сравнял счет на 90+7 минуте.

«Рома» и «Милан» делят 4–5 места, набрав по 57 очков после 32 туров.

Серия A. 32-й тур. 29 апреля

Рома – Милан – 1:1

Голы: Абрахам, 90+3 – Салемакерс, 90+7.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Абрахам, 90+3 мин.

ГОЛ! 1:1. Салемакерс, 90+7 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
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Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Тэмми Абрахам видео голов и обзор Рома - Милан Алексис Салемакерс
Источник Sport.ua
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