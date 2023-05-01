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  4. Стефано ПИОЛИ: «Нам не хватало правильных действий в подходящий момент»
Италия
01 мая 2023, 16:55 |
204
0

Стефано ПИОЛИ: «Нам не хватало правильных действий в подходящий момент»

Наставник «Милана» – о ничьей с «Ромой»

01 мая 2023, 16:55 |
204
0
Стефано ПИОЛИ: «Нам не хватало правильных действий в подходящий момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в матче 32-го тура Серии А.

«Мы играли не так плохо, но нам не хватало правильных действий в подходящий момент. Мы контролировали игру, владели инициативой, но не воспользовались моментами у чужих ворот. Нам не хватило решительности, остроты, сосредоточенности.

Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить. Обе команды возвращаются домой недовольными», - сказал Пиоли.

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Стефано Пиоли Милан Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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