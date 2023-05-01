Италия01 мая 2023, 16:55 |
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Стефано ПИОЛИ: «Нам не хватало правильных действий в подходящий момент»
Наставник «Милана» – о ничьей с «Ромой»
01 мая 2023, 16:55 |
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в матче 32-го тура Серии А.
«Мы играли не так плохо, но нам не хватало правильных действий в подходящий момент. Мы контролировали игру, владели инициативой, но не воспользовались моментами у чужих ворот. Нам не хватило решительности, остроты, сосредоточенности.
Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить. Обе команды возвращаются домой недовольными», - сказал Пиоли.
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