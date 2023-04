Тиаго Силва поддерживает идею, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Защитник «Челси» Тиаго Силва ответил на вопрос по поводу возможного назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

«Я бы очень хотел, чтобы Анчелотти стал тренером сборной Бразилии», – поддержал футболист итальянского тренера.

Карло Анчелотти работает главным тренером «Реала» и может вскоре покинуть королевский клуб. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2024 года. При этом пресса сватает Анчелотти в рулевые сборной Бразилии.

🗣️ Thiago Silva: “I would really like Ancelotti to become Brazil’s coach.” pic.twitter.com/nIHu4zPEKM