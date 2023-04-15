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Бразилия
15 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 15 апреля 2023, 06:44
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0

Тиаго Силва поддерживает идею, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Наставник мадридского «Реала» может летом покинуть королевский клуб

15 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 15 апреля 2023, 06:44
9
0
Тиаго Силва поддерживает идею, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Защитник «Челси» Тиаго Силва ответил на вопрос по поводу возможного назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

«Я бы очень хотел, чтобы Анчелотти стал тренером сборной Бразилии», – поддержал футболист итальянского тренера.

Карло Анчелотти работает главным тренером «Реала» и может вскоре покинуть королевский клуб. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2024 года. При этом пресса сватает Анчелотти в рулевые сборной Бразилии.

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Тиаго Силва Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид назначение тренера
Источник Twitter
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