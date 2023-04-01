Анчелотти подтвердил: у него есть предложение возглавить сборную Бразилии

Наставник «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что получил предложение возглавить сборную Бразилии, однако опытный тренер не спешит покидать Мадрид.

«Факт в том, что Конфедерация футбола Бразилии хочет, чтобы я возглавил национальную команду. Конечно, меня это радует, но я хочу отработать свой контракт с «Реалом».

«Я хочу продолжать тут работать. И останусь, пока клуб меня не уволит», – сказал Анчелотти.

Пока что со сборной Бразилии работает временный наставник Рамон Менезес.