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  4. Анчелотти подтвердил: у него есть предложение возглавить сборную Бразилии
Англия
01 апреля 2023, 15:30 |
194
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Анчелотти подтвердил: у него есть предложение возглавить сборную Бразилии

Но тренер хочет остаться в мадридской команде

01 апреля 2023, 15:30 |
194
0
Анчелотти подтвердил: у него есть предложение возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что получил предложение возглавить сборную Бразилии, однако опытный тренер не спешит покидать Мадрид.

«Факт в том, что Конфедерация футбола Бразилии хочет, чтобы я возглавил национальную команду. Конечно, меня это радует, но я хочу отработать свой контракт с «Реалом».

«Я хочу продолжать тут работать. И останусь, пока клуб меня не уволит», – сказал Анчелотти.

Пока что со сборной Бразилии работает временный наставник Рамон Менезес.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Источник Marca
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