ФОТО. Клуб из Саудовской Аравии потроллил Роналду

В воскресенье, 9 апреля «Аль-Наср» Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии не сумел обыграть середняка, клуб «Аль-Фейха» (ничья 0:0). После матча Роналду был в плохом настроении, поговорил на повышенных тонах с несколькими игроками соперников и попросил одного из официальных лиц «Аль-Фейхи» заткнуться.

⛔️ Disappointing result for Ronaldo's Al Nassr as they drop 2 points in a goalless draw with Al Feiha. They are now 3 points behind leaders Al-Ittihad as it stands (7 games to play).



Cristiano comes out angry, silencing the Al-Fayha Club official 👀

