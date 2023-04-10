Аль-Наср вместе с Роналду не смог обыграть середняка саудовской лиги
КриРо и компания расписали мировую с ФК «Аль-Фейха»
В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Игра завершилась со счетом 0:0.
Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе команды с капитанской повязкой, однако не смог помочь своей команде выиграть этот поединок.
Сейчас «Аль-Наср» занимает второе место в таблице лиги, имея в своем активе 53 очка после 23 туров. У лидера чемпионата «Аль-Иттихада» 56 пунктов. «Аль-Фейха» занимает 11-ю строчку (25 очков).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 23-й тур
Аль-Фейха – Аль-Наср – 0:0
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 0:0 #AlFayha pic.twitter.com/apQ7CmYlSN— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 9, 2023
⚔️ Narrow margins in Al Majma'ah#RoshnSaudiLeague | @Alfaihaclub | @AlNassrFC_EN | #CR7𓃵 pic.twitter.com/hAOu7CL40T— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 9, 2023
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