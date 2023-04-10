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10 апреля 2023, 00:28 |
264
0

Аль-Наср вместе с Роналду не смог обыграть середняка саудовской лиги

КриРо и компания расписали мировую с ФК «Аль-Фейха»

10 апреля 2023, 00:28 |
264
0
Аль-Наср вместе с Роналду не смог обыграть середняка саудовской лиги
Twitter. Криштиану Роналду

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе команды с капитанской повязкой, однако не смог помочь своей команде выиграть этот поединок.

Сейчас «Аль-Наср» занимает второе место в таблице лиги, имея в своем активе 53 очка после 23 туров. У лидера чемпионата «Аль-Иттихада» 56 пунктов. «Аль-Фейха» занимает 11-ю строчку (25 очков).

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 23-й тур

Аль-Фейха – Аль-Наср – 0:0

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Аль-Фейха Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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