Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Единственный гол на 31-й минуте забил Матеуш Нуньеш.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.

Отметим, что это был первый матч Лэмпарда после возвращение на руководящую должность команды «синих».

Сейчас «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ. У команды 39 очков после 30 туров. У «Вулверхэмптона» 31 пункт.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 1:0

Гол: Матеуш Нуньеш, 31

