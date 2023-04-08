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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
08.04.2023 17:00 – FT 1 : 0
Челси
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Англия
08 апреля 2023, 18:58 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:03
2137
12

Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз

Лондонцы в гостях проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 0:1, единственный гол забил Матеуш Нуньеш

08 апреля 2023, 18:58 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:03
2137
12
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Единственный гол на 31-й минуте забил Матеуш Нуньеш.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.

Отметим, что это был первый матч Лэмпарда после возвращение на руководящую должность команды «синих».

Сейчас «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ. У команды 39 очков после 30 туров. У «Вулверхэмптона» 31 пункт.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 1:0

Гол: Матеуш Нуньеш, 31

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Вулверхэмптон Челси Челси - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Фрэнк Лэмпард
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Gorok🎧
Мені здається, що вже запізно було щось міняти, особливо стосовно тренера. В цій багнюці, в якій купаються сині ніхто не розбереться, кого б не призначили, сезон провалений це вже факт. Я навіть не уявляю, що буди з ними далі в ЛЧ
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+2
Gargantua
финиш сезона, команде нужен мотиватор
а Лемпард превратил Эвертон в безвольное стадо, которое в плане мотивации резко преобразилось с приходом Дайча
какой же смысл было назначать Лемпарда в Челси?
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+2
avk2307
Такими темпами еще и за сохранение места в АПЛ будут бороться
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+2
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bzzzzzz
Не могу никак понять, как можно было нанять Лемпарда, было ж видно что он физрук, какая в этом логика не пойму. Поттер хоть игру немного нащупал, поменял схему, можно было пободаться с Реалом. С астон виллой не повезло, два случайных мяча пропустили, но игра более-менее. Оставили бы уже ассистента тренировать до конца сезона.
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+1
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Mr Voevudskiy
С прошлым физруком хоть половина команды играла, сейчас - все стали днарями. Перспективненько)
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+1
Old Т
Тут уже зубами за выживание начинают рвать. Вулверхэптон, Борнмут,  Вест Хэм взяли важнейшие 3 сегодня. А Челси в зоне комфорта. Могут играть в своё удовольствие и на радость чужим болельщикам.
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0
Gambie
23 очка соттон который сегодня проиграет Мансити .25 Лейстер .27 Эвертон и Ноттингем .Вулз немного отдалился благодаря сегодняшней победе .31 очко .У Челси 39
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0
Kaftan
А-ля ротань. Просто випускає, своїх колег. А чи вони грають. То вже не важно
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0
Gambie
Не стоит здорово критиковать Лампарда .Первый матч его пришелся с волками которые более чем мотивированы и у них.прекрснвй состав .Было ясно что цель Вулз забить гол и удерживать победу .теперь они немного вылезли из опасной зоны 
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-1
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