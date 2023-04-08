Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Лондонцы в гостях проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 0:1, единственный гол забил Матеуш Нуньеш
В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».
Единственный гол на 31-й минуте забил Матеуш Нуньеш.
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.
Отметим, что это был первый матч Лэмпарда после возвращение на руководящую должность команды «синих».
Сейчас «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ. У команды 39 очков после 30 туров. У «Вулверхэмптона» 31 пункт.
Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур
Вулверхэмптон – Челси – 1:0
Гол: Матеуш Нуньеш, 31
It ends in defeat for the Blues. #WolChe pic.twitter.com/FcYNWRtNPy— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2023
GET. IN.— Wolves (@Wolves) April 8, 2023
🐺⏱️ pic.twitter.com/JqdNbd9GOS
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