Игроки Ман Сити устали от Гвардиолы. Он может пойти в другой топ-клуб
Вариант с возвращением Жузепа в «Барселону» вполне реален
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть свой нынешний клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, в составе «горожан» хватает игроков, которые устали от методов работы испанца. К тому же, в последние месяцы результаты команды значительно ухудшились, что увеличивает неудовлетворенность внутри клуба.
Отмечается, что в случае ухода из «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может вернуться в «Барселону», где его очень ждет нынешний президент клуба Жоан Лапорта.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от трансфера Нико Уильямса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах уверенно переиграла Анну Калинскую в 1-м раунде тысячника в ОАЭ
Легендарный боксер высказался о субботнем поединке