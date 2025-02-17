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  4. Игроки Ман Сити устали от Гвардиолы. Он может пойти в другой топ-клуб
Англия
17 февраля 2025, 10:53 |
1905
1

Игроки Ман Сити устали от Гвардиолы. Он может пойти в другой топ-клуб

Вариант с возвращением Жузепа в «Барселону» вполне реален

17 февраля 2025, 10:53 |
1905
1
Игроки Ман Сити устали от Гвардиолы. Он может пойти в другой топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть свой нынешний клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в составе «горожан» хватает игроков, которые устали от методов работы испанца. К тому же, в последние месяцы результаты команды значительно ухудшились, что увеличивает неудовлетворенность внутри клуба.

Отмечается, что в случае ухода из «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может вернуться в «Барселону», где его очень ждет нынешний президент клуба Жоан Лапорта.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от трансфера Нико Уильямса.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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pol-55
Йому потрібна перезагрузка,чи відпочинок,відпочинок-риск,можна випасти з *обойми*,як Зідан...ітд.
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