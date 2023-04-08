В субботу, 8 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси».

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Поединок пройдет на стадионе «Молинью», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Питер Бэнкс.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.