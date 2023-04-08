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Англия
08 апреля 2023, 02:15 | Обновлено 08 апреля 2023, 02:23
23
0

Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 8 апреля в 17:00 по Киеву

08 апреля 2023, 02:15 | Обновлено 08 апреля 2023, 02:23
23
0
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Молинью», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Питер Бэнкс.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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