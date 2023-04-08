В субботу, 8 апреля, в Вулвергэмптоне на стадионе «Молинью» состоится матч тридцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Стартовый свисток рефери Питера Бэнкса прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон



Про португальский вектор развития «Вулверхэмптона» будут говорить еще достаточно долго, так как этот эксперимент был достаточно смелым и всеобъемлющим, как для клуба-участника Премьер-лиги. Однако этот период истории в жизни «волков» остался позади, пусть в составе команды до сих пор выступают некоторые именитые представители страны с Пиренейского полуострова. И нет, приход по ходу сезона испанца Хулена Лопетеги не перекрасил флаги на клубной базе на новый манер – команда была предельно осторожной на трансферном рынке, сделав акцент на опытных игроках по типу Пабло Сарабии или Марио Лемины.

Все ради того, чтобы оставить за собой прописку в «элите» и на следующий год. Сделать это будет достаточно сложно, так плотность в турнирной таблице АПЛ сейчас попросту зашкаливает, а последнюю команду чемпионата от 12 строчки отделяет всего семь очков. «Вулверхэмптон» в этой субградации находится ближе к экватору, но все еще достаточно далеко для того, чтобы претендовать на спокойное завершение сезона. Хотя после отсутствия побед у команды в трех предыдущих встречах – против «Ньюкасла» (1:2), «Лидса» (2:4) и «Ноттингем Форест» (1:1) – ожидать иного сценария для команды Лопетеги в ближайшее время не приходится. Ей еще предстоит сыграть в заключительных турах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», поэтому, если «волки» хотят еще что-то сказать в этой кампании, лучше позаботиться об этом заранее.

Челси



Что же касается лондонского «Челси», то о ситуации в этом коллективе в полной мере говорит позиция в турнирной таблице – одиннадцатая строчка и фактическая потеря интересов в плане продвижения в зону еврокубков. Томас Тухель начинал сезон вместе с командой, но достаточно скоро стало ясно, что внутри коллектива происходит сущий бардак. На место немца в итоге пригласили Грема Поттера, под которого еще и провели мощнейшую трансферную кампанию на безумно дорогом зимнем рынке. И все ради того, чтобы уже в начале апреля уволить английского специалиста.

Таким образом руководство «Челси», конечно, показывает фанатам крайнюю степень неудовлетворения результатами выступления команды, но ведь «пенсионерам» еще предстоит сыграть против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. И не когда-нибудь, а уже на следующей недели. В общем, новому-старому наставнику «синих» Фрэнку Лемпарду на старте его второй попытки возглавить клуб точно не позавидуешь. Впрочем, поговаривают, что начинающему специалисту очень нужны фланговые нападающие по типу Михаила Мудрика для реализации своих идей. Эта новость придется по душе украинским болельщикам, потому что то, что пытался сделать с командой Поттер, так никто и не понял.

Ориентировочные составы



«Вулверхэмптон»: Са – Буэно, Килман, Доусон, Семеду – Нунеш, Невеш, Лемина – Поденсе, Хименес, А. Траоре.

«Челси»: Аррисабалага – Чилвелл, Бадьяшиль, Фофана, Джеймс – Маунт, Фернандес, Канте – Стерлинг, Хаверц, Мадуэке.

Не сыграют: Чикинью, Калайджич, Невеш, Хонни, Б. Траоре – Аспиликуэта, Броя, Силва, Обамеянг.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке нас ожидает футбол победа гостей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Челси» (-0.5) с коэффициентом 1.96.

8 апреля, суббота