В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Единственный гол на 31-й минуте забил Матеус Нунес.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.

Отметим, что это был первый матч Лэмпарда после возвращение на руководящую должность команды «синих».

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 1:0

Гол: Матеус Нунес, 31