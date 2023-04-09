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Вулверхэмптон
08.04.2023 17:00 – FT 1 : 0
Челси
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Англия
09 апреля 2023, 02:15 |
107
0

Вулвз – Челси – 1:0. Провал Лэмпарда, 25 минут Мудрика, пушка Нунеса. Видео

Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ

09 апреля 2023, 02:15 |
107
0
Вулвз – Челси – 1:0. Провал Лэмпарда, 25 минут Мудрика, пушка Нунеса. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Единственный гол на 31-й минуте забил Матеус Нунес.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.

Отметим, что это был первый матч Лэмпарда после возвращение на руководящую должность команды «синих».

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 1:0

Гол: Матеус Нунес, 31

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Нунес (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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