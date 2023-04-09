Вулвз – Челси – 1:0. Провал Лэмпарда, 25 минут Мудрика, пушка Нунеса. Видео
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В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».
Единственный гол на 31-й минуте забил Матеус Нунес.
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.
Отметим, что это был первый матч Лэмпарда после возвращение на руководящую должность команды «синих».
Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур
Вулверхэмптон – Челси – 1:0
Гол: Матеус Нунес, 31
События матча
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