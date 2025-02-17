Наставнику Челси грозит увольнение? Инсайдер рассказал, что ждет Мареску

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал неудачные результаты лондонского «Челси» в последнее время, а также оценил перспективы главного тренера Энцо Марески.

Лондонский клуб одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения в последних матчах чемпионата. Кроме того, «синие» уступили «Брайтону» 1:2 и вылетели с Кубка Англии на стадии 1/16 финала.

«Несмотря на недавние результаты, в клубе по-прежнему убеждены, что Мареска – подходящий человек для этой работы. Нет никакой опасности, никаких проблем, никаких вопросов.

Очевидно, что у «Челси» было много травм. Трансферный рынок был непростым. В долгосрочной перспективе руководство лондонского клуба доверяет Энцо, поддерживает его подход к игрокам, в клубе довольны его тактическим подходом, менталитетом, который он дает команде.

«Челси» не меняет своего мнения о Мареске. Это то, что я могу вам сказать сейчас, в феврале. В футболе мы знаем, как все может измениться везде, в любом клубе, в любой стране, для любого менеджера, за пять минут, но сегодня лондонский клуб видит в этом наставнике подходящего менеджера для настоящего и будущего», – сообщил Романо.