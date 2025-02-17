Челси нашел замену Мудрику. Цена вопроса аж 160 миллионов евро

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

«Челси» и сам Мудрик ждут результатов пробы В. Однако в клубе приняли решение уже начать поиски замены Михаилу. Английский клуб готовится сделать грандиозный трансфер чемпиона Европы. Летом «синие» готовы купить левого вингера «Атлетика» Нико Уильямса за 60 миллионов евро. Лондонцы готовы предложить испанцу контракт на пять лет с зарплатой 20 миллионов евро в год. Таким образом «синие» готовы инвестировать в трансфер Нико 160 миллионов евро (60 млн сумма трансфера и 100 млн зарплата игрока).

В этом сезоне Нико на клубном уровне провел 31 матч, в котором забил четыре гола и сделал шесть ассистов.