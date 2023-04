Томас ТУХЕЛЬ: «Матч был слишком дикий. Вся игра была неаккуратной»

Главный тренер футбольного клуба «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу против «Боруссии Д»:

«Сегодня был хороший первый шаг. Матч был слишком дикий, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной, со слишком большим количеством потерь мяча.

Еще есть куда расти. Все понимали, что сегодня стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное.

Когда мы играли спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Теперь мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности».

Поединок 29-го тура Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия Д» завершился со счетом 4:2 в пользу мюнхенцев.

Thomas Tuchel: "Today was a good first step. The game was a bit too wild, we wanted to have more dominance and control. We started very nervously. The whole game was actually too sloppy with too many ball losses. The willingness to work off the ball was extremely high" [Sky] pic.twitter.com/FY3ABnMs6o