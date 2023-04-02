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Чемпионат Германии
Бавария
01.04.2023 19:30 – FT 4 : 2
Боруссия Д
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Германия
02 апреля 2023, 05:35 |
69
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Матч был слишком дикий. Вся игра была неаккуратной»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу в матче 26-го тура Бундеслиги против «Боруссии Д»

02 апреля 2023, 05:35 |
69
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Матч был слишком дикий. Вся игра была неаккуратной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер футбольного клуба «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу против «Боруссии Д»:

«Сегодня был хороший первый шаг. Матч был слишком дикий, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной, со слишком большим количеством потерь мяча.

Еще есть куда расти. Все понимали, что сегодня стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное.

Когда мы играли спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Теперь мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности».

Поединок 29-го тура Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия Д» завершился со счетом 4:2 в пользу мюнхенцев.

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Томас Тухель Бавария Боруссия Дортмунд Бавария - Боруссия Д пресс-конференция чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Twitter
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