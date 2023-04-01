Бавария переиграла Боруссию Д, возглавив турнирную таблицу Бундеслиги

1 апреля на «Альянц-Арене» востоялся матч 26-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» переиграла «Боруссию» из Дортмунду.

В этом поединке в качестве главного тренера мюнхенцев дебютировал Томас Тухель. Он был назначен наставником команды после увольнения Юлиана Нагельсманна.

После этой победы «Бавария» вышла на первой место в турнирной таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 26-й тур

«Бавария» – «Боруссия Д» – 4:2

Голы: автогол Кобель (13), Мюллер (18, 23), Коман (50) – пенальти Джан (72), Мален (90).

«Бавария» – Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка (Гравенберх, 86), Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 79), Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Сане, Шупо-Мотинг (Мане, 69).

«Боруссия Д» – Кобель, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Джан, Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 61).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА