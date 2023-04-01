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Чемпионат Германии
Бавария
01.04.2023 19:30 – FT 4 : 2
Боруссия Д
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Германия
01 апреля 2023, 21:25 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:36
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4

Бавария переиграла Боруссию Д, возглавив турнирную таблицу Бундеслиги

Мюнхенский клуб в домашних стенах разобрался с главным соперником за чемпионство

01 апреля 2023, 21:25 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:36
601
4
Бавария переиграла Боруссию Д, возглавив турнирную таблицу Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Альянц-Арене» востоялся матч 26-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» переиграла «Боруссию» из Дортмунду.

В этом поединке в качестве главного тренера мюнхенцев дебютировал Томас Тухель. Он был назначен наставником команды после увольнения Юлиана Нагельсманна.

После этой победы «Бавария» вышла на первой место в турнирной таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 26-й тур

«Бавария» – «Боруссия Д» – 4:2
Голы: автогол Кобель (13), Мюллер (18, 23), Коман (50) – пенальти Джан (72), Мален (90).

«Бавария» – Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка (Гравенберх, 86), Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 79), Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Сане, Шупо-Мотинг (Мане, 69).
«Боруссия Д» – Кобель, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Джан, Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 61).

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Источник Sport.ua
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pol-55
Варотар Борусії надовго запамятає 1й гол.
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+1
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Springfield
Нищак Тухля пристроился.)  Бей своих!
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0
Tasha19
Баварія ставить все на свої місця в Бундеслізі)
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0
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