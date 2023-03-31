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Чемпионат Германии
Бавария
01.04.2023 19:30 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
31 марта 2023, 23:01 |
53
0

Бавария – Боруссия Д. Дебют Тухеля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 апреля в 19:30 по Киеву

31 марта 2023, 23:01 |
53
0
Бавария – Боруссия Д. Дебют Тухеля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Альянц-Арене» пройдет матч 26-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария» встретится с «Боруссией» Дортмунд.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис SetantaSports.

В этом поединке в качестве главного тренера мюнхенцев дебютирует Томас Тухель. Он был назначен наставником команды после увольнения Юлиана Нагельсманна.

У «Баварии» было 8 побед подряд над «Боруссией Д». Но в этом сезоне «черно-желтые» дома ухитрились отыграться на ничью с 0:2.

Бавария – Боруссия Д. Дебют Тухеля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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