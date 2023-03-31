Бавария – Боруссия Д. Дебют Тухеля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 апреля в 19:30 по Киеву
1 апреля на «Альянц-Арене» пройдет матч 26-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария» встретится с «Боруссией» Дортмунд.
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Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис SetantaSports.
В этом поединке в качестве главного тренера мюнхенцев дебютирует Томас Тухель. Он был назначен наставником команды после увольнения Юлиана Нагельсманна.
У «Баварии» было 8 побед подряд над «Боруссией Д». Но в этом сезоне «черно-желтые» дома ухитрились отыграться на ничью с 0:2.
Бавария – Боруссия Д. Дебют Тухеля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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