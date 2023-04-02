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Чемпионат Германии
Бавария
01.04.2023 19:30 – FT 4 : 2
Боруссия Д
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Германия
02 апреля 2023, 03:56 |
36
0

Бавария – Боруссия Д – 4:2. Дубль Мюллер и дикая ошибка Кобеля. Видео голов

Смотрите видеообзор 26-го тура чемпионата Германии

02 апреля 2023, 03:56 |
36
0
Бавария – Боруссия Д – 4:2. Дубль Мюллер и дикая ошибка Кобеля. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мюнхенцев.

В этой игре на посту главного тренера «Баварии» дебютировал Томас Тухель. Первый гол можно считать одним из главных курьезов сезона: Упамекано отдавал передачу со своей половины поля, Кобель вышел на перехват, однако промахнулся и мяч закатился в ворота. Также в этой поединке дубль оформил Томас Мюллер.

Чемпионат Германии по футболу. 29-й тур

Бавария – Боруссия Д – 4:2

Голы: Упамекано, 13, Мюллер, 18, 23, Коман, 50 – Джан, 72 (пен.), Мален, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Грегор Кобел (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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