В субботу, 1 апреля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу мюнхенцев.

В этой игре на посту главного тренера «Баварии» дебютировал Томас Тухель. Первый гол можно считать одним из главных курьезов сезона: Упамекано отдавал передачу со своей половины поля, Кобель вышел на перехват, однако промахнулся и мяч закатился в ворота. Также в этой поединке дубль оформил Томас Мюллер.

Чемпионат Германии по футболу. 29-й тур

Бавария – Боруссия Д – 4:2

Голы: Упамекано, 13, Мюллер, 18, 23, Коман, 50 – Джан, 72 (пен.), Мален, 90