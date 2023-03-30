1 апреля на «Альянц-Арене» пройдет матч 26-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Бавария

Клуб перед финальным отрезок сменил наставника - фактически решил на последней переправе как раз и сменить конец. Видимо, в Мюнхене не знают эту поговорку. Но, в целом, все достаточно логично. Юлиан Нагельсманн не оправдал доверие напрочь. Молодой наставник в прошлом, дебютном сезоне, взял серебряную салатницу - но это было серьезным достижением на фоне неудач в других турнирах. Сейчас немцы удачно проходят Лигу чемпионов, и после группового этапа разобрались и с ПСЖ в 1/8 финала. Но в Бундеслиге постоянно происходят осечки. После очередной (1:2 с Байером) было снова упущено 1-е место. Кадровые итоги последовали, и в конце марта новым наставником стал Томас Тухель. Его задачи на апрель-май понятны, как и то, насколько важно классно дебютировать.

Боруссия (Дортмунд)

Команда тоже сделала ставку на молодого тренера. Точнее, вернулась к варианту с Эдином Терзичем после года работы на Сигнал Идуна Парк Марко Розе. Вряд ли таким решением были довольны к ноябрю, особенно в разрезе Бундеслиги. Но после затяжной паузы, зимой, черно-желтые смогли кардинально преобразится, что вылилось в 10 побед кряду. Правда, закончилась эта серия 0:2 в Лондоне, из-за чего немцы вылетели от Челси из Лиги чемпионов. Более того, после такого была только ничья 2:2 в рурском дерби с Шальке. Но перед остановкой на окно сборных Боруссия разгромила 6:1 Кельн. И, главное, благодаря этому смогла обойти Баварию, пусть даже дистанция минимальна. Безусловно, теперь главное не проиграть в Мюнхене, а в идеале даже выиграть там.

Статистика личных встреч

У Баварии было 8 побед кряду. Но в этом сезоне Боруссия дома ухитрилась отыграться на ничью с 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Баварию, что играет дома. Но нынешняя Боруссия неплоха, так что ставим на гостей при форе +1,5 гола с коэффициентом - 1,65.