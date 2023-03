Квитова вышла в финал крупного турнира в Майами и поборется за 30-й трофей

Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA 12) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинале соревнований Петра выиграла в двух сетах у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 74) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Петра Квитова [15] – Сорана Кырстя – 7:5, 6:4

В первой партии Квитова проигрывала со счетом 2:5, однако смогла вернуться в игру и выиграть сет. Во второй партии чешская теннисистка сходу сделала брейк и ни разу не отдала свою подачу.

Это была 11-я встреча девушек. Счет 7:5 в пользу Квитовой.

Для Петры это будет 39-й финал за карьеру. Всего на ее счету 29 титулов.

В матче за трофей в Майами Квитова сыграет с Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла Джессику Пегулу.

Into her FIRST Miami final 🌟🌴@Petra_Kvitova will have the chance to capture her 30th singles title tomorrow after a 7-5, 6-4 victory over Cirstea!#MiamiOpen pic.twitter.com/ErSzLWrnsO