Квитова вышла в финал крупного турнира в Майами и поборется за 30-й трофей
Петра в двух сетах обыграла Сорану Кырстю
Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA 12) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).
В полуфинале соревнований Петра выиграла в двух сетах у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 74) за 1 час и 43 минуты.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала
Петра Квитова [15] – Сорана Кырстя – 7:5, 6:4
В первой партии Квитова проигрывала со счетом 2:5, однако смогла вернуться в игру и выиграть сет. Во второй партии чешская теннисистка сходу сделала брейк и ни разу не отдала свою подачу.
Это была 11-я встреча девушек. Счет 7:5 в пользу Квитовой.
Для Петры это будет 39-й финал за карьеру. Всего на ее счету 29 титулов.
В матче за трофей в Майами Квитова сыграет с Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла Джессику Пегулу.
Into her FIRST Miami final 🌟🌴@Petra_Kvitova will have the chance to capture her 30th singles title tomorrow after a 7-5, 6-4 victory over Cirstea!#MiamiOpen pic.twitter.com/ErSzLWrnsO— wta (@WTA) March 31, 2023
The Miami final is 𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐈𝐍 🔐— wta (@WTA) March 31, 2023
Who will claim the title: Elena Rybakina or Petra Kvitova? 🏆#MiamiOpen pic.twitter.com/yjV1GdWAli
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