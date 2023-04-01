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  4. Квитова вышла в финал крупного турнира в Майами и поборется за 30-й трофей
WTA
01 апреля 2023, 00:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:58
173
1

Квитова вышла в финал крупного турнира в Майами и поборется за 30-й трофей

Петра в двух сетах обыграла Сорану Кырстю

01 апреля 2023, 00:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:58
173
1
Квитова вышла в финал крупного турнира в Майами и поборется за 30-й трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA 12) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинале соревнований Петра выиграла в двух сетах у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 74) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Петра Квитова [15] – Сорана Кырстя – 7:5, 6:4

В первой партии Квитова проигрывала со счетом 2:5, однако смогла вернуться в игру и выиграть сет. Во второй партии чешская теннисистка сходу сделала брейк и ни разу не отдала свою подачу.

Это была 11-я встреча девушек. Счет 7:5 в пользу Квитовой.

Для Петры это будет 39-й финал за карьеру. Всего на ее счету 29 титулов.

В матче за трофей в Майами Квитова сыграет с Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла Джессику Пегулу.

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Петра Квитова Сорана Кырстя WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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KirTheKing
временами петруня показывала очень хороший теннис с кирстей. шансы на победу в финале есть но только если будет 2 сета..
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