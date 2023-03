Винстрик из 11 матчей. Определилась первая финалистка турнира в Майами

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (WTA 7) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинале соревнований Елена в двух сетах выиграла у американки Джессики Пегулы (США, WTA 3) за 1 час и 54 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. Полуфинал

Елена Рыбакина [10] – Джессика Пегула [3] – 7:6 (7:3), 6:4

Это была третья встреча теннисисток. Рыбакина выиграла впервые.

Для Елены это уже 11-й выигранный матч подряд. Ранее она выиграла трофей на кортах Индиан-Уэллса. В 2023 году она также дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.

Это будет 13-й финал на уровне WTA для Рыбакиной (4 трофея). Также на ее счету два финала на турнирах Grand Slam (победа на Уимблдоне 2022).

В финале соревнований в Майами Рыбакина встретится с победительницей матча Петра Квитова – Сорана Кырстя.

Sunshine after the rain...? ☀️🌧️



Elena Rybakina gets past Pegula and is one win away from the Sunshine Double!!



Will face Kvitova or Cirstea in the #MiamiOpen final on Saturday 🔜 pic.twitter.com/LmS0nc9Jkt