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WTA
20 марта 2023, 00:15 | Обновлено 20 марта 2023, 00:16
524
0

Реванш за Аus Open. Рыбакина обыграла Соболенко в финале Индиан-Уэллса

Представительница Казахстана в двух сетах обыграла теннисистку без флага

20 марта 2023, 00:15 | Обновлено 20 марта 2023, 00:16
524
0
Реванш за Аus Open. Рыбакина обыграла Соболенко в финале Индиан-Уэллса
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

В ночь на 20 марта состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 10) и Ариной Соболенко (WTA 2), которая выступает без флага.

В этом поединке сильнее оказалась Рыбакина. Встреча завершилась в двух сетах за 2 часа и 10 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Арина Соболенко – 7:6 (13:11), 6:4

В прошлый раз девушки играли между собой в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023. Тогда матч выиграла Соболенко и выиграла трофей.

Для Рыбакиной это первый трофей в карьере серии WTA 1000. Всего на ее счету теперь 4 титула WTA и одна победа на турнире Grand Slam – Уимблдон 2022.

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Елена Рыбакина Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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