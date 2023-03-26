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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 19:10 |
968
0

Англия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 19:10 |
968
0
Англия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков, которые дебютируют за национальную команду Украины в официальном матче против Англии.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.

Квалификация Евро-2024. Группа С. 26 марта

Англия – Украина – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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