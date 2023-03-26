Англия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024
26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.
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23 марта сборная Украины выиграла спарринг у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы у сине-желтой команды забили Александр Сваток и Георгий Судаков, которые дебютируют за национальную команду Украины в официальном матче против Англии.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.
Квалификация Евро-2024. Группа С. 26 марта
Англия – Украина – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Your #ThreeLions to play Ukraine! 🙌 pic.twitter.com/egZwmgW3bq— England (@England) March 26, 2023
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