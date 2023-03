19 марта на «Эмирейтс» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас».

Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» взял со статусным соседом 4 очка из 6 возможных. Но потом была уверенная, 2:0, победа «Арсенала» в новом чемпионате.

Стартовые составы команд

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



💪 Holding at the back

🧱 Xhaka in midfield

🪄 Trossard up top



Let’s finish strongly before the international break! pic.twitter.com/JiqPbwkkN1