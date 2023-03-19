19 марта на «Эмирейтс» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Арсенал

Клуб в четверг отыграл предыдущий поединок. Но то была Лига Европы, которая явно не относится к приоритетам Микеля Артеты и его подопечных. Нет, хотелось пройти дальше, но малой кровью. Примечательно, что против Спортинга после 2:2 в Лиссабоне испанец выпустил тех же футболистов - и те, открыв счет, в итоге уступили по пенальти после 1:1. Вот к АПЛ - совершенно другой подход, там идет упорная борьба за чемпионский титул. Несколько раз практически кряду Зинченко и компании приходилось показывать менталитет настоящего победителя, вырывая на 90+ минутах победы над Астон Виллой и Борнмутом - с последним отыгрались с 0:2! И только Фулхэм был обыгран комфортно, 3:0.

Кристал Пэлас

Команда слишком уж затянула свою безвыигрышную серию. Невероятно, но крепкий середняк, который считался после удачного прошлого сезона чуть ли не претендентом на еврокубки, не мог выиграть ни разу ни в одном из турниров после 2:0 с Борнмутом накануне Нового Года. Понятно, что из кубков стекольщики вылетели, а в турнирной таблице чемпионата падали все ниже. Да, хватало ничьих, а проигрывали орлы, как правило, минимально. Как было с Манчестер Сити на прошлых выходных - там Холанд забил единственный мяч с пенальти на 78-й минуте. Но так зона вылета приближается все более активно. Проиграв и Брайтону на этой неделе, столичный клуб теперь находится на дистанции в 1 победу над аутсайдером.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Кристал Пэлас взял со статусным соседом 4 очка из 6 возможных. Но потом была уверенная, 2:0, победа Арсенала в новом чемпионате.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в легкой победе канониров. Но оба клуба неудачно играли на этой неделе, потратив немало сил. Так что остановимся на предложении в виде: итого забьют меньше 3,0 голов c коэффициентом - 1,65.