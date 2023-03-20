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Англия
20 марта 2023, 03:21 | Обновлено 20 марта 2023, 03:31
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Микель АРТЕТА: «Мы доминировали и заслужили победу»

Наставник «Арсенала» – о разгромной победе над «Кристал Пэлас»

20 марта 2023, 03:21 | Обновлено 20 марта 2023, 03:31
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Микель АРТЕТА: «Мы доминировали и заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

«Желание и энергия, которую мы вложили в игру с самого начала, впечатлили меня больше всего. Мы были очень решительны и сосредоточены, четверг остался в прошлом.

В последнее время у «Кристал Пэлас» не лучшие результаты, но их было очень трудно обыграть. Мы доминировали и заслужили победу. Сегодня игра пошла в правильном русле», - сказал Артета.

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Кристал Пэлас Микель Артета Арсенал - Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Источник BBC
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