Микель АРТЕТА: «Мы доминировали и заслужили победу»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

«Желание и энергия, которую мы вложили в игру с самого начала, впечатлили меня больше всего. Мы были очень решительны и сосредоточены, четверг остался в прошлом.

В последнее время у «Кристал Пэлас» не лучшие результаты, но их было очень трудно обыграть. Мы доминировали и заслужили победу. Сегодня игра пошла в правильном русле», - сказал Артета.