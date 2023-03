Арсенал вместе с Зинченко обыграл Кристал Пэлас, увеличив отрыв от Ман Сити

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Счет в матче на 28-й минуте открыл Габриэл Мартинелли. В конце первого тайма «Арсенал» смог забить еще – на 43-й минуте отличился Букайо Сака. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.

Спустя 10 минут после начала второй 45-минутки 3-й гол «канониров» забил Гранит Джака. «Орлы» смогли ответить лидеру АПЛ только одним забитым мячом на 63-й минуте. Тогда ворота «Арсенала» поразил Джеффри Шлюпп.

Жирную точку в поединке поставил Букайо Сака, который оформил дубль на 74-й минуте.



Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Тирни, кстати, помог Сака забить 2-й мяч в этой игре, отдав ему голевую передачу.

Сейчас «Арсенал» находится на 1-й позиции в таблице АПЛ. У команды 69 очков после 28 игр. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 61 пункт и на один сыгранный тур меньше.

«Кристал Пэлас» расположился на 12-м месте. У «орлов» 27 очков.

Чемпионат Англии по футболу. 28-й тур. 19 марта

Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55– Шлюпп, 63

