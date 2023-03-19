19 марта в матче 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» нанес разгромное поражение команде «Кристал Пэлас» (4:1).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в старте у канониров и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 8 очков (однако у горожан есть игра в запасе).

АПЛ. 28-й тур. 19 марта

Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55 – Шлупп, 63.

Видеообзор матча