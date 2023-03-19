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Чемпионат Англии
Арсенал
19.03.2023 16:00 – FT 4 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
19 марта 2023, 19:40 | Обновлено 19 марта 2023, 19:53
628
0

Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1. Победа команды Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Англии

19 марта 2023, 19:40 | Обновлено 19 марта 2023, 19:53
628
0
Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1. Победа команды Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

19 марта в матче 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» нанес разгромное поражение команде «Кристал Пэлас» (4:1).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в старте у канониров и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 8 очков (однако у горожан есть игра в запасе).

АПЛ. 28-й тур. 19 марта

Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55 – Шлупп, 63.

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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