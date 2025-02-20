ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл заключил новый контракт с вратарем. Ему уже 36 лет
Мартин Дубравка продолжит карьеру в АПЛ
36-летний вратарь Мартин Дубравка официально заключил новый контракт с английским клубом «Ньюкасл», за который выступает 7.5 лет.
Пресс-служба клуба не разглашает никаких деталей о подписанном соглашении, только сам факт продолжения сотрудничества. Обе стороны пошли на такой шаг, поскольку предыдущий контракт вратаря истекал летом 2025 года.
«У меня действительно особая связь с клубом, персоналом и болельщиками. Здесь родились мои дети, и этот клуб занимает особое место в моем сердце.
Я чувствую, что сейчас команда занимает очень хорошие позиции, учитывая, как мы работаем в лиге, и, очевидно, участие в двух кубковых соревнованиях действительно увлекательным», – ответил Дубравка.
Голкипер за свою карьеру отыграл в 178 официальных матчах «Ньюкасла», при этом в 54 поединках Дубравка сохранил ворота сухими.
Ранее писалось, что Мартин находился в шаге от перехода в клуб из Саудовской Аравии.
Ohh Martin Dúbravka 🎶@HecoDubravka has signed a new contract with the club! 🙌🇸🇰 pic.twitter.com/VQwyLsqERa— Newcastle United (@NUFC) February 20, 2025
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