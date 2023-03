Зинченко – в старте. Арсенал объявил состав на матч со Спортингом

В 22:00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» начнется ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и лиссабонским «Спортингом».

Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды.

Напомним, первая игра «Арсенала» и «Спортинга» завершилась вничью 2:2.

«Арсенал»: Рамздейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Нелсон, Жоржиньо, Джака, Фабио Виейра, Мартинелли, Жезус.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

©️ Xhaka skippers the side

❤️ Gabby leading the line



Let’s do this - together! pic.twitter.com/oq6MSoLNRO