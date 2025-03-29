Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 855) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W35 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла чешке Яне Ковачковой (WTA 1155) за 1 час и 20 минут.

ITF W35 Анталья. Грунт. 1/2 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Яна Ковачкова (Чехия) [Q] – 1:6, 2:6

Девушки провели второе очное противостояние за 2 недели. 21 марта Котляр справилась с Яной в четвертьфинале 15-тысячниках на этих же кортах.

14-летняя Ковачкова в финале соревнований сыграет либо против Дениславы Глушковой, либо против Кристины Дину.

Котляр провела пятый полуфинал на профессиональном уровне и первый на турнире категории ITF W35.

Елизавета на этой неделе в Анталье успела переиграть Макенну Джонс, Лору Самсон и Амариссу Тот.