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  4. Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
ITF
29 марта 2025, 12:17 |
233
4

Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции

Елизавета не сумела переиграть Яну Ковачкову на соревнованиях ITF W35 в Анталье

29 марта 2025, 12:17 |
233
4
Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
Instagram. Яна Ковачкова

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 855) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W35 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла чешке Яне Ковачковой (WTA 1155) за 1 час и 20 минут.

ITF W35 Анталья. Грунт. 1/2 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Яна Ковачкова (Чехия) [Q] – 1:6, 2:6

Девушки провели второе очное противостояние за 2 недели. 21 марта Котляр справилась с Яной в четвертьфинале 15-тысячниках на этих же кортах.

14-летняя Ковачкова в финале соревнований сыграет либо против Дениславы Глушковой, либо против Кристины Дину.

Котляр провела пятый полуфинал на профессиональном уровне и первый на турнире категории ITF W35.

Елизавета на этой неделе в Анталье успела переиграть Макенну Джонс, Лору Самсон и Амариссу Тот.

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Елизавета Котляр ITF Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Falko
Чешка виглядає дуже перспективною. Фактично, тільки цього року почала грати дорослі турніри і відразу - цілком по дорослому. Котляр ще запише собі у плюс, що перший раз її обіграла ) В Антальї взагалі не віддала жодного сету, в 1 колі відчепила 2 сіяну (1-ю була Соболєва) і пішла по її сітці. Дівчинці 14 років. Якщо не зламається (може, трохи зарано випустили?), ще пошумить.
Але Ліза теж нормально чухає. Три останні турніри їй мають зрізати щось біля 200 місць.
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+3
C.Пеклов
На жаль не поступилася, а була розгромлена.Дуже прикро.
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+2
Sashamar
Чешки рано вистрілюють, але так само не утримуються. Молодша Фругвіртова в 15-16 косила турніри такого рівня один за одним. І де зараз ця Фругвіртова? Її старша сестра досягала першої сотні в 16, впала, тільки зараз нарешті почала щось показувати. Сара Бейлек застигла в другій сотні. І тільки Носкова, яка трохи старша за всіх перерахованих, тримається в ТОП-50, але теж без особливих досягнень.
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0
Євгеній
Може втомилася вже, багато матчів зіграла за останні 3 тижні. А чешка хотіла реваншу. Шкода трансляції немає, бо цікаво подивитися що там за 14річний вундеркінд. 
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0
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