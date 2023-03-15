В четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11-ть туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.

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В турнирной сетке текущего плей-офф Лиги Европы «канониры» с украинским защитником Александром Зинченко в составе еще ни одного этапа не преодолели. Нынешняя 1/8 финала – первый раунд, в котором играет «Арсенал». На групповой стадии турнира лондонцы стали победителями квартета. Это позволило им миновать барьер 1/16 финала.

В первой игре 1/8 финала на поле лиссабонского «Спортинга» была зафиксирована результативная ничья – 2:2. Стоит вспомнить, что первыми в игре успеха добились лондонцы, но на 55-й минуте в счете вели уже португальцы – 2:1. Окончательный результат установился на 62-й минуте, когда автоголом отметился игрок «Спортинга» Морита.

В свою очередь, в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место. Он в 27-ми матчах набрал 66 очков (21 победа, 3 ничьи, 3 поражения). Это на пять пунктов больше, чем у «Манчестер Сити», у которого 61 балл. Остальных претендентов на чемпионство в Англии уже нет – «Манчестер Юнайтед», идущий третьим, имеет 50 очков, а у «Тоттенхэма», который занимает 4-е место, имеется 48 пунктов.

Спортинг

Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.

На стадии 1/16 финала плей-офф евротурнира португальцы выясняли отношения с датским «Мидтьюлланном». В первой игре на поле «Спортинга» была зафиксирована ничья 1:1. Такой результат не сделал лиссабонцев явными фаворитами ответного матча на поле датского клуба. Да, шансы «Спортинга» на общую победу расценивались выше, но гостевая ничья оставалась на руки «Мидтьюлланну». Игра же на поле датчан принесла, мягко говоря, неожиданный результат – «Спортинг выиграл со счетом 4:0 и уверенно вышел в 1/8 финала турнира.

В турнирной таблице португальского чемпионата «Спортинг» на данный момент четвертый. Он в 24-х поединках набрал 50 очков (18 побед, 1 ничья, 5 поражений). «Багаж» лиссабонцев на 15 пунктов меньше, чем у «Бенфики», которая единолично лидирует, и на 7 очков «легче», чем у «Порту», который занимает вторую – лигочемпионовскую – позицию. На третьем место располагается «Брага», у которой 55 очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды при результативности в матче ТМ 2,5.

Ориентировочные составы

Арсенал: Тернер – Томиясу, Салиба, Кивьор, Зинченко, Виейра, Парти, Джака, Нелсон, Смит-Роу, Мартинелли.

Спортинг: Адан – Диоманте, Коатес, Инасиу, Эсгайо, Гонсалвеш, Угарте, Нуну Сантуш, Тринкау, Эдвардс, Паулиньо.

16 марта, четверг