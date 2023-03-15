Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Арсенал
16.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Спортинг Л
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 марта 2023, 15:14 | Обновлено 15 марта 2023, 15:17
96
0

Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Зинченко и компания попробуют оформить путевку в четвертьфинал

15 марта 2023, 15:14 | Обновлено 15 марта 2023, 15:17
96
0
Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11-ть туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной сетке текущего плей-офф Лиги Европы «канониры» с украинским защитником Александром Зинченко в составе еще ни одного этапа не преодолели. Нынешняя 1/8 финала – первый раунд, в котором играет «Арсенал». На групповой стадии турнира лондонцы стали победителями квартета. Это позволило им миновать барьер 1/16 финала.

В первой игре 1/8 финала на поле лиссабонского «Спортинга» была зафиксирована результативная ничья – 2:2. Стоит вспомнить, что первыми в игре успеха добились лондонцы, но на 55-й минуте в счете вели уже португальцы – 2:1. Окончательный результат установился на 62-й минуте, когда автоголом отметился игрок «Спортинга» Морита.

В свою очередь, в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место. Он в 27-ми матчах набрал 66 очков (21 победа, 3 ничьи, 3 поражения). Это на пять пунктов больше, чем у «Манчестер Сити», у которого 61 балл. Остальных претендентов на чемпионство в Англии уже нет – «Манчестер Юнайтед», идущий третьим, имеет 50 очков, а у «Тоттенхэма», который занимает 4-е место, имеется 48 пунктов.

Спортинг

Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.

На стадии 1/16 финала плей-офф евротурнира португальцы выясняли отношения с датским «Мидтьюлланном». В первой игре на поле «Спортинга» была зафиксирована ничья 1:1. Такой результат не сделал лиссабонцев явными фаворитами ответного матча на поле датского клуба. Да, шансы «Спортинга» на общую победу расценивались выше, но гостевая ничья оставалась на руки «Мидтьюлланну». Игра же на поле датчан принесла, мягко говоря, неожиданный результат – «Спортинг выиграл со счетом 4:0 и уверенно вышел в 1/8 финала турнира.

В турнирной таблице португальского чемпионата «Спортинг» на данный момент четвертый. Он в 24-х поединках набрал 50 очков (18 побед, 1 ничья, 5 поражений). «Багаж» лиссабонцев на 15 пунктов меньше, чем у «Бенфики», которая единолично лидирует, и на 7 очков «легче», чем у «Порту», который занимает вторую – лигочемпионовскую – позицию. На третьем место располагается «Брага», у которой 55 очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды при результативности в матче ТМ 2,5.

Ориентировочные составы

Арсенал: Тернер – Томиясу, Салиба, Кивьор, Зинченко, Виейра, Парти, Джака, Нелсон, Смит-Роу, Мартинелли.

Спортинг: Адан – Диоманте, Коатес, Инасиу, Эсгайо, Гонсалвеш, Угарте, Нуну Сантуш, Тринкау, Эдвардс, Паулиньо.

16 марта, четверг

Арсенал – Спортинг
Лондон. «Эмирейтс Стэдиум». 22:00
Первый матч – 2:2
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фейеноорд – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Брайтон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Прометей – Бург. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы
Лига Европы Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон прогнозы Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Футбол | 14 марта 2023, 17:29 12
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»

Валерий Пересоляк недоволен судейством

Хэмилтон может покинуть Мерседес. Однако других вариантов у него нет
Авто/мото | 15 марта 2023, 12:12 7
Хэмилтон может покинуть Мерседес. Однако других вариантов у него нет
Хэмилтон может покинуть Мерседес. Однако других вариантов у него нет

Неудачный старт сезона для Мерседеса

«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Теннис | 14.03.2023, 19:28
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Бокс | 14.03.2023, 15:02
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Владислав БАБОГЛО: «Молдова мне не чужая»
Футбол | 15.03.2023, 14:18
Владислав БАБОГЛО: «Молдова мне не чужая»
Владислав БАБОГЛО: «Молдова мне не чужая»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
14.03.2023, 17:33 13
Футбол
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 6
Футбол
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 10:50 24
Теннис
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
14.03.2023, 20:11 21
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
13.03.2023, 14:00 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности