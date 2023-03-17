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Лига Европы
17 марта 2023, 00:50 | Обновлено 17 марта 2023, 01:48
1551
12

Лига Европы. Арсенал с Зинченко вылетел от Спортинга по пенальти

Судьба матча 1/8 финала решилась в серии 11-метровых

17 марта 2023, 00:50 | Обновлено 17 марта 2023, 01:48
1551
12
Лига Европы. Арсенал с Зинченко вылетел от Спортинга по пенальти
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» прекратил борьбу в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. Команда Микеля Артеты после ничьих как в первом, так и в ответном матчах против «Спортинга» проиграла в серии пенальти.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч и провел на поле все 120 минут. В серии пенальти украинский хавбек не участвовал.

Гранит Джака открыл счет на 19-й минуте для хозяев поля. Во втором тайме Эрон Рамздейл вышел далеко из ворот, и Педру Гонсалвеш точным ударом из центра поля наказал голкипера (1:1).

В серии 11-метровых Габриэл Мартинелли – единственный, кто не сумел забить пенальти, Команда Александра Зинченко вылетела из еврокубков.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Арсенал – «Спортинг» – 1:1, по пенальти 3:5 (первый матч – 2:2)
Голы: 1:0 – 19 Джака, 1:1 – 62 Педру Гонсалвеш.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Габриэл, Салиба (Холдинг, 21), Зинченко, Джака, Жоржиньо (Парти, 65), Фабиу Виейра (Эдегор, 101), Габриэл Жезус (Троссард, 46), Нелсон (Сака, 65), Мартинелли.

«Спортинг» – Адан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 94), Танлонго, Угарте, Педру Гонсалвеш (Эссугу, 94), Паулинью (Шермити, 90), Эдвардс, Тринкау (Артур, 105).

Предупреждения: Фабиу Виейра (24), Джака (45), Угарте (53), Холдинг (71), Диоманде (118).

Удаление: Угарте (118).

Ранее в 1/4 финала вышли «Рома» и «Байер».

События матча

118’
Мануэль Угарте (Спортинг Л) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Л).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
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Арсенал Лондон Арсенал - Спортинг Спортинг Лиссабон Лига Европы Александр Зинченко серия пенальти Педру Гонсалвеш Эрон Рамздейл Гранит Джака Габриэл Мартинелли
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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luceorius
 Сьогодні Артета написав, що "Ліга Європи не заважає Арсеналу, Хочемо перемогти і тут"
Таки вже не заважає, хоча перемогу доведеться відкласти на невизначений час.
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+3
Burevestnik
Спортінг - це не як Тотенгем, МЮ, Брайтон, і навіть не Челсі... 
Це трохи сильніша за них команда.  
Тепер Арсеналу треба рвати АПЛ. Але щось все іде туго...
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+3
Дані Рохас
Да конецто!!! Нечего им там делать и тратить силы
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+2
antt
Вчора Сіті розгромив третю команду НІмеччини зараз із 7:0,
а сьогодні їх конкурент Арсенал не міг пройти третю команду
чемпіонату Португалії. Можна робити висновки, про силу команд.
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+1
marix
Бездари на кротах. Что этот помаранчевый клуб с торбой голов опозорился что эта плакса еще одну лч выиграла))) 
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0
antt
Дійсно цікаво як це вплине на Арсенал в АПЛ. 
Хоча якби замість Мартінеллі пятий удар в Арсеналі 
прийшов пробивати Зінченко то це б могло вплинути
і загалом на наш футбол. Взагалі не знаю як такому футболісту
дали пробивати заключний обовязковий удар.
Перед цим було видно що він психологічно  не був
готовий і відповідно пробив. Але всі попередні пенальті
в цій серії виявилися хоч із деякими потугами воротарів
вдалими. 5-4, це не 3-1!
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0
Antonio Mozarella
Хто бив пеналь? Хто не забив? Та хер його знає. Це ж спирт.юа
Ответить
0
Andy_P
Похоже, игроки Арсенала стали от футбола уставать. Каждый следующий матч натужнее предъидущего, а ведь ещё в АПЛ финиш...
Ответить
0
Макс Максов
Шкода, але потрібно було вирішувати в основний час... Тепер ціль АПЛ!
Ответить
0
Remark
Следующий на вылет с ЛЕ - это Фейенорд. Этот турнир им в этом году тоже как палка в колеса.
Главные претенденты на титул - это МЮ, и как я говорил с самого начала Сент Жиллуаз. Вот кто из них возьмёт кубок, хз. 
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-2
Александр Толстых
Кто бы мог подумать,что вылетят,но увы,,,Играли конечно не очень, ошибок много было,но пропустить с центра--это конечно ну очень плохо.Ну чтож, теперь нужно выигрывать АПЛ.
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-3
Remark
Ну и отлично! Не мог понять почему они раньше не слили этот турнир. У них есть в приоритете более значимая цель.
Зина! Агов к чемпионству АПЛ. Ждём!
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-5
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