Лига Европы. Арсенал с Зинченко вылетел от Спортинга по пенальти
Судьба матча 1/8 финала решилась в серии 11-метровых
Лондонский «Арсенал» прекратил борьбу в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. Команда Микеля Артеты после ничьих как в первом, так и в ответном матчах против «Спортинга» проиграла в серии пенальти.
Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч и провел на поле все 120 минут. В серии пенальти украинский хавбек не участвовал.
Гранит Джака открыл счет на 19-й минуте для хозяев поля. Во втором тайме Эрон Рамздейл вышел далеко из ворот, и Педру Гонсалвеш точным ударом из центра поля наказал голкипера (1:1).
В серии 11-метровых Габриэл Мартинелли – единственный, кто не сумел забить пенальти, Команда Александра Зинченко вылетела из еврокубков.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Арсенал – «Спортинг» – 1:1, по пенальти 3:5 (первый матч – 2:2)
Голы: 1:0 – 19 Джака, 1:1 – 62 Педру Гонсалвеш.
«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Габриэл, Салиба (Холдинг, 21), Зинченко, Джака, Жоржиньо (Парти, 65), Фабиу Виейра (Эдегор, 101), Габриэл Жезус (Троссард, 46), Нелсон (Сака, 65), Мартинелли.
«Спортинг» – Адан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 94), Танлонго, Угарте, Педру Гонсалвеш (Эссугу, 94), Паулинью (Шермити, 90), Эдвардс, Тринкау (Артур, 105).
Предупреждения: Фабиу Виейра (24), Джака (45), Угарте (53), Холдинг (71), Диоманде (118).
Удаление: Угарте (118).
Ранее в 1/4 финала вышли «Рома» и «Байер».
События матча
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Таки вже не заважає, хоча перемогу доведеться відкласти на невизначений час.
Це трохи сильніша за них команда.
Тепер Арсеналу треба рвати АПЛ. Але щось все іде туго...
а сьогодні їх конкурент Арсенал не міг пройти третю команду
чемпіонату Португалії. Можна робити висновки, про силу команд.
Хоча якби замість Мартінеллі пятий удар в Арсеналі
прийшов пробивати Зінченко то це б могло вплинути
і загалом на наш футбол. Взагалі не знаю як такому футболісту
дали пробивати заключний обовязковий удар.
Перед цим було видно що він психологічно не був
готовий і відповідно пробив. Але всі попередні пенальті
в цій серії виявилися хоч із деякими потугами воротарів
вдалими. 5-4, це не 3-1!
Главные претенденты на титул - это МЮ, и как я говорил с самого начала Сент Жиллуаз. Вот кто из них возьмёт кубок, хз.
Зина! Агов к чемпионству АПЛ. Ждём!