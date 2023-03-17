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Лига Европы
Проходит дальше Сен-Жилуаз
16.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 3 : 0
Унион Берлин
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Лига Европы
17 марта 2023, 00:10 | Обновлено 17 марта 2023, 00:14
224
0

Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал

«Сен-Жилуаз» выбил из турнира «Унион Берлин»

17 марта 2023, 00:10 | Обновлено 17 марта 2023, 00:14
224
0
Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал
ФК Рома

Завершились еще три поединка 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» и «Байер» уверенно прошли «Реал Сосьедад» и «Ференцварош» соответственно. Бельгийский «Сен-Жилуаз» в большинстве разгромил «Унион Берлин» и также прошел дальше.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

«Сен-Жилуаз» – «Унион Берлин» – 3:0 (первый матч – 3:3)
Голы: Теума 18, Амани 63, Лапуссен 90+4
Удаление: Габерер 80 (Унион Берлин)

«Реал Сосьедад» – «Рома» – 0:0 (первый матч – 0:2)
Удаление: Фернандес 90+8 (Реал Сосьедад)

«Ференцварош» – «Байер» – 0:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Диаби 3, Адли 81

Ранее «Шахтер» разгромно проиграл «Фейенорду».

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Источник Sport.ua
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