Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал
«Сен-Жилуаз» выбил из турнира «Унион Берлин»
Завершились еще три поединка 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» и «Байер» уверенно прошли «Реал Сосьедад» и «Ференцварош» соответственно. Бельгийский «Сен-Жилуаз» в большинстве разгромил «Унион Берлин» и также прошел дальше.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
«Сен-Жилуаз» – «Унион Берлин» – 3:0 (первый матч – 3:3)
Голы: Теума 18, Амани 63, Лапуссен 90+4
Удаление: Габерер 80 (Унион Берлин)
«Реал Сосьедад» – «Рома» – 0:0 (первый матч – 0:2)
Удаление: Фернандес 90+8 (Реал Сосьедад)
«Ференцварош» – «Байер» – 0:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Диаби 3, Адли 81
Ранее «Шахтер» разгромно проиграл «Фейенорду».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первый матч для Украины будет тяжелым
Роман Скрипнюк защищал Украину от рашистов