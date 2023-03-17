Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал

Завершились еще три поединка 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» и «Байер» уверенно прошли «Реал Сосьедад» и «Ференцварош» соответственно. Бельгийский «Сен-Жилуаз» в большинстве разгромил «Унион Берлин» и также прошел дальше.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

«Сен-Жилуаз» – «Унион Берлин» – 3:0 (первый матч – 3:3)

Голы: Теума 18, Амани 63, Лапуссен 90+4

Удаление: Габерер 80 (Унион Берлин)

«Реал Сосьедад» – «Рома» – 0:0 (первый матч – 0:2)

Удаление: Фернандес 90+8 (Реал Сосьедад)

«Ференцварош» – «Байер» – 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Диаби 3, Адли 81

Ранее «Шахтер» разгромно проиграл «Фейенорду».