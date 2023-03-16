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Лига Европы
Проходит дальше Фейеноорд
16.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 7 : 1
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
16 марта 2023, 21:37 | Обновлено 16 марта 2023, 22:07
7381
93

Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер

В 1/8 финала донецкая команда пропустила семь голов

16 марта 2023, 21:37 | Обновлено 16 марта 2023, 22:07
7381
93
Прощай, Лига Европы. Фейенорд уничтожил Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

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Лига Европы 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч 1:1).

«Фейенорд» - «Шахтер» - 7:1.

Хименес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Идрісс, 49, 60, Джаханбахш, 65, Данило, 67 - Келси, 87.

Бондаренко, 20, Судаков, 81.

«Фейенорд»: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Виффер, Шимански (Бульяуде, 57), Кекчю — Джаханбахш, Хименес (Данило, 57), Идрисси (Пайшао, 62).

«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков - Зубков, Крыськив (Джурасек, 46), Бондаренко (Келси, 64) - Траоре (Сікан, 54).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Стадион: «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды).

ФЕЙЕНОРД - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 95
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Выталкиватель парашутистов
И ЭТИХ БЕЗДАРЕЙ ТЯНУТ ПАРОВОЗОМ НА ЧЕМПИОНСТВО В УКРАИНЕ... Несколько дней назад я уже писал, что шахтеры получат минимум пятерочку, немного ошибся... Прав оказался кто-то с голландцев, выразившись., что Шахтер приедет в Роттердам с полными штанами говна, как в воду глядел.
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+13
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Динамо з Дніпра
Бамбас паражняк нє гоніт!! 
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+12
GloryUkraine
Не женіть. Це новий рекодр серед українських команд в Лізі Європи.
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+10
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fanat822
Будет ли твит Шахтёра про 7 мячей?
 а то они сильно смеялись и набивались в кореша к Ливерпулю  после 7 мячей в чемпионате пару недель назад
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+10
Aleks04
Зараз йові та палкин знайдуть винних: Кривбас, нідерландські гравці, які працюють на путлера тощо. Ждьом-с..
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+10
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Andrey Ilyashenko
- Согодні ми отримали відповідь чому потрібно розвивати дитячий футбол в Україні.  Українська молодь на 6_ть голв слабкіша за Голандців. 
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+9
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Zdolaemo
Мде Шахтер конечно знатно получил В РОТтердаме ! И Фейенорд так бездарно упустил шанс получить приглашение в элитный клуб 7-0 причем от самих основателей этого клуба ! 
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+9
DK1961
Такое впечатление, что голландцы ДАЛИ ЗАБИТЬ кротам гол престижа - поэтому фаны Фейенорда этому голу аплодировали и смеялись одновременно. Больше писать не о чем, теперь будем смотреть как ОПГ УАФ вытягивает этих недоигроков на 1-е место в чемпе Украины с помощью продажных судеек. Кстати, хваленый Трубин сегодня пропускал почти все, что летело в створ. Представляю, что с ним англичане сделают...
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+8
.Zport
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+8
fitnes_sports066
Красиво стукнули дверью на прощание, ушли по-английски
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+7
Вусик
Стид позор
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+7
FunnyCat_____
срна скажет что Кривбасс виноват
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+7
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Vytas Meskauskas
С тактикой играть в квадрат у своих ворот уже года 4 , все на овось не забьют и как то на контр атаке забьем, это ни к чему ни когда не приведет и не выиграть. Выигрывают кто играет в быстрый выход от ворот и вертикально . Фененорд ни разу вратарю не отдал пас что бы не утратить ритм вперёд играть. Играть надо в футбол а не из года в год одинаковая стратегия одинаково выбивают все Украинские клубы
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+6
Aleks04
Кроти, врємя гудєть
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+6
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VadyaMetal
Та все логічно - розгром перенесений з минулого разу на тепер. Між українським футболом в цілому і європейським утворилась прірва.
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+5
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Andrey_1992
справедливості заради напишу, що сьогодні залетіло все те, що мало залетіти у ворота Трубіна в групі ЛЧ, від Ренна, від того ж Фейенорда в Варшаві
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+5
Zanregent
Шахтёр сегодня в роли Металлиста 1925
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+4
Octopus
Шахтер не может не обосраться с разгромным счетом. Карма Ахметова вылазит
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+4
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Макс Максов
Німецьке порно було, тепер і нідерландське в колекцію... А якщо без жартів, то це жах і сором!
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+4
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Віталій Ткачук
Де боти? Погром, ні?
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+4
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