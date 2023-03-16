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Лига Европы 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч 1:1).

«Фейенорд» - «Шахтер» - 7:1.

Хименес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Идрісс, 49, 60, Джаханбахш, 65, Данило, 67 - Келси, 87.

Бондаренко, 20, Судаков, 81.

«Фейенорд»: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Виффер, Шимански (Бульяуде, 57), Кекчю — Джаханбахш, Хименес (Данило, 57), Идрисси (Пайшао, 62).

«Шахтер»: Трубин - Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков - Зубков, Крыськив (Джурасек, 46), Бондаренко (Келси, 64) - Траоре (Сікан, 54).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Стадион: «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды).

ФЕЙЕНОРД - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА