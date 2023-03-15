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Лига Европы
Фейеноорд
16.03.2023 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
15 марта 2023, 13:50 |
160
2

Фейеноорд – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги Европы

15 марта 2023, 13:50 |
160
2
Фейеноорд – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Фейеноорд» и «Шахтер». Поединок пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейт», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад в Варшаве команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами в конце встречи. Теперь «горняков» ждет непростое испытание, ведь за путевку в четвертьфинал нужно бороться на поле соперников. «Мы едем в ад Роттердама и будем там сражаться за Украину и за «Шахтер», - отметил перед ответным матчем с «Фейеноордом» главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич. После очной дуэли команды провели встречи в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» разгромил «Кривбасс» со счетом 3:0, а роттердамцы обыграли «Волендам» – 2:1. Напомним, что в прошлом сезоне «Фейеноорд» играл в финале Лиги конференций, уступив римской «Роме» со счетом 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Голосов 28
Спрогнозируйте исход ⚽️ ответного матча 1/8 финала 🏆 Лиги Европы между командами Фейеноорд и Шахтер, который пройдет 16 марта в Роттердаме.

Крупная победа Фейеноорда

7 голосов 25 %

Минимальная победа Фейеноорда

6 голосов 21.43 %

Ничья

9 голосов 32.14 %

Минимальная победа Шахтера

6 голосов 21.43 %

Крупная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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