В четверг, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Фейеноорд» и «Шахтер». Поединок пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейт», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Неделю назад в Варшаве команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами в конце встречи. Теперь «горняков» ждет непростое испытание, ведь за путевку в четвертьфинал нужно бороться на поле соперников. «Мы едем в ад Роттердама и будем там сражаться за Украину и за «Шахтер», - отметил перед ответным матчем с «Фейеноордом» главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич. После очной дуэли команды провели встречи в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» разгромил «Кривбасс» со счетом 3:0, а роттердамцы обыграли «Волендам» – 2:1. Напомним, что в прошлом сезоне «Фейеноорд» играл в финале Лиги конференций, уступив римской «Роме» со счетом 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.