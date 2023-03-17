ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы провели один гол, а МЮ при 0:7 забить Ливерпулю не смог»

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (1:7) объяснил причины фиаско:

– Можете объяснить, что сегодня произошло?

– Случилось то, что одна команда была лучше нас, и это был «Фейеноорд». Должны поздравить «Фейеноорд» с хорошей игрой. Бывают такие дни, это футбол. За последнее время есть примеры и Манчестер Юнайтед, и Лейпцига. Мы как минимум забили гол, а они даже не забили, поэтому и команды лучше нас проигрывают. Это один день, который надо пройти как тренер. И хочу извиниться перед украинскими болельщиками, которые надеялись на нас, на сегодняшний проход. К сожалению, получился такой матч. Должен сделать много выводов, где я возьму ответственность на себя как тренер, не скрываясь за этим результатом. Но мы отдали максимум сил, которые имели сегодня. Просто отдали ребята все силы. Этого не было достаточно, и это было видно в каждом единоборстве – наказывали нас за каждую ошибку. Это был определяющий фактор.

При 2:0 у нас было несколько моментов, когда могли войти в игру, – два момента Судакова. Но третий гол с пенальти – это было слишком психологически, чтобы мы все время оставались в игре. Это для нас первый опыт, десятый матч в нынешнем евросезоне, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Были и ключевые матчи за проход: с «Селтиком», когда вышли из группы, затем «Ренн» обыграли. Но сегодня мы попали на лучшую команду, у которой то, что били по воротам – все залетело. И должны отдать должное, потому что «Фейеноорд» – это топ-команда на сегодняшний день. А мы счастливы, что прошли этот путь: первый год в таких условиях, где мы живем, где путешествуем по 24 часа за матч, мы отдали полностью все силы. А «Фейеноорд» поздравляю с хорошей игрой, с хорошей командой и желаю вам успехов.

– Конечно, Нидерланды переживают за украинцев: мы знаем, в какой ситуации вы находитесь – это война. Как вы оцениваете, как война и ситуация в Украине сыграли свою роль в этом матче?

– Я бы фокусировался на футболе и отдал должное «Фейенорду» за то, что сыграли сегодня лучший матч нас. И это очевидно из результата. Отмазываться и искать причины может несерьезно с моей стороны, потому что я тренер, но этот вопрос имеет свой смысл. Действительно, очень тяжело тренироваться на данный момент, и, как вы знаете, небо закрыто, мы не можем между двумя матчами на самолете добираться, поэтому едем на автобусе. И гораздо дольше путешествие длится: 20 часов добирались на матч с Кривбассом, 24 часа сюда, в Роттердам. Но это не причина поражения.

Я говорю еще раз, что сыграли против команды, которая сегодня была лучше нас. Это хороший урок. И мы должны гордиться тем периодом на евроарене, что мы прошли от первого матча с «Лейпцигом», где на нас просто не ставили даже один евро, что у нас есть шанс выйти из группы. Так что ребята заслужили только похвалу, и мы сегодня завершаем европутешествие, за которое в первый год можем сказать «чапо» – «снимаю шляпу».

– Аплодисменты нидерландской публики – что это для вас значит?

– Это – уважение. У вас есть респект к нам, и видно, что спортивная культура у вас очень высока, вы уважаете оппонента. Мы старались не сыграть на ноль. И этот гол нам символически дал силу, что мы не проиграли всухую, как Лейпциг или Манчестер Юнайтед. И мы можем только поблагодарить вас за то, что ощущаем вашу поддержку. Болельщики были достаточно громкими, феерическая атмосфера здесь, но в конце из-за аплодисментов отдали должное и нашей команде – не только за сегодняшний матч, не только за это противостояние, но, я думаю, за тот путь, который мы прошли как абсолютные аутсайдеры.

Без этих 15 легионеров, играя сейчас молодыми украинскими талантами, которые вскоре будут лидерами украинской сборной. Мы сейчас ориентируемся на чемпионат – так же, как и вы, хотя ваша евроарена продолжается. А наш приоритет сейчас меняется: кончается еврокампания, фокусируемся на чемпионате. У нас сейчас тоже три очка разница, идем на первом месте, и для нас приоритет – чемпионство.