16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор

⚽️ «Шахтер» пропустил быстрый гол на 9-й минуте. Сантьяго Хименес вышел на ударную позицию и точно пробил (1:0).

⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте (2:0).

⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте (3:0).

⚽️ После перерыва продолжился разгром «Шахтера». Уссама Идрисси дважды положил мяч точно в угол, обыграв Ефима Коноплю (5:0).

⚽️ Суммарно 7 мячей побывало в воротах «Шахтера» в Роттердаме. Это сплошной кошмар (7:0).

⚽️ Гол престижа в конце игры для горняков забил вышедший на замену Кевин Келси (7:1).

ГОЛ! 1:0. Сантьяго Хименес, 9 мин

ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.

ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).