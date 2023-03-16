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Лига Европы
Проходит дальше Фейеноорд
16.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 7 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 марта 2023, 21:50 | Обновлено 16 марта 2023, 21:57
4911
6

Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

16 марта 2023, 21:50 | Обновлено 16 марта 2023, 21:57
4911
6
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор

⚽️ «Шахтер» пропустил быстрый гол на 9-й минуте. Сантьяго Хименес вышел на ударную позицию и точно пробил (1:0).

⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте (2:0).

⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте (3:0).

⚽️ После перерыва продолжился разгром «Шахтера». Уссама Идрисси дважды положил мяч точно в угол, обыграв Ефима Коноплю (5:0).

⚽️ Суммарно 7 мячей побывало в воротах «Шахтера» в Роттердаме. Это сплошной кошмар (7:0).

⚽️ Гол престижа в конце игры для горняков забил вышедший на замену Кевин Келси (7:1).

ГОЛ! 1:0. Сантьяго Хименес, 9 мин

ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.

ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Перейра (Фейеноорд).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Алиреза Джаханбакш (Фейеноорд).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Уссама Идрисси (Фейеноорд).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Уссама Идрисси (Фейеноорд).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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Источник Sport.ua
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Chicco2
На футбольних полях Європи "Ротердам+" не спрацьовує, тут треба працювати самим і без своїх суддів. 1:7 - все як на долоні. 
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+1
Gargantua
за заголовок зачет )
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+1
Павло Бубенко
7 - 1 - це просто ганебна ганьба! Позорише, просто нема слів! Мілйонери, мать вашу!
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+1
Виктор Войцеховский
Мертві кроти не гудуть 
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3:0. Домой,домой,пора домой!
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