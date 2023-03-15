16 марта в 19.45 по киевскому времени в Роттердаме на знаменитой арене «Де Куйп» «Шахтер» встретится с «Фейеноордом» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между соперниками неделей ранее завершился ничьей 1:1.

Фейеноорд

Команда Арне Слота закрывала программу 25-го тура чемпионата Нидерландов домашней игрой против «Волендама».

Главный конкурент «Фейеноорда» в борьбе за чемпионство Эредивизи – «Аякс» – свой поединок против «Херенвена» провел чуть раньше. И благодаря победе амстердамцы потеснили «Фейеноорд» с первого места в турнирной таблице. Поэтому, дабы восстановить статус-кво, «красно-бело-черным» нужно было обязательно побеждать «Волендам».

И «Фейеноорд» победил. Хотя победа роттердамцам далась нелегко. Они пропустили уже в дебюте встречи. В начале второго тайма Хименес восстановил равновесие. Победу «Фейеноорду» принес автогол соперника на 74-q минуте.

Таким образом, команда Слота вернула себе первое место Эредивизи. «Фейеноорд» и дальше опережает «Аякс» на три балла.

Шахтер

Накануне матча в Роттердаме «горняки» провели календарный поединок чемпионата Украины на выезде против «Кривбасса». Криворожане почти час сдерживали натиск гостей, однако красивый дальний удар Судакова полностью перевернул игру. После этого команда Вернидуба дрогнула, а команда Йовичевича забила еще дважды, одержав уверенную победу – 3:0.

После виктории «горняков» в Кривом Рогу и параллельной неудачи «Днепра-1» в игре против «Динамо», дончане единолично возглавили турнирную таблицу УПЛ, опережая «днепрян» на три очка.

На игру Лиги Европы против «Фейеноорда» дончане отправились сразу же после матча против «Кривбасса». На автобусе делегация «Шахтера» добралась до Кишинева, а оттуда чартерным авиарейсом вылетела в Роттердам.

В этот раз кадровый выбор у наставника «горняков» Йовичевича не такой скудный, как на первый матч против «Фейеноорда». В заявке на ответный матч против роттердамцев – 27 футболистов. В том числе Конопля, Михайличенко и Бондарь, пропустившие игру в Варшаве по причине дисквалификации.

Хорватский специалист также может рассчитывать и на Шведа: Марьян уже восстановился от травмы и даже забил гол «Кривбассу». Правда, сразу после матча Швед почувствовал дискомфорт. Его готовность сыграть против «Фейеноорда» пока что под вопросом.

А вот Крыськив уже полностью восстановился от последствий недавнего повреждения.

Если врачи успеют поставить на ноги Шведа перед игрой в Роттердаме, можно будет утверждать, что клубный лазарет «горняков» пуст, что не может не радовать накануне решающей игры за выход в четвертьфинал ЛЕ.

Личные встречи

Игра на «Де Куйп» станет для оппонентов четвертой очной встречей. Пока что явное преимущество на стороне украинской команды. Впервые еврокубковые пути «Фейеноорда» и «Шахтера» пересеклись в 2017 году. Тогда соперники встретились на групповом этапе Лиги чемпионов. Оба матча закончились тогда в пользу «горняков» - 2:1 и 3:1. А недавний поединок 1/8 финала Лиги Европы в Варшаве завершился результативной ничьей 1:1.

Прогноз

«Мы еще живы, и поедем в «ад» Роттердама сражаться за «Шахтер» и за Украину», – эти слова Игора Йовичевича очень точно характеризуют состояние «горняков» в преддверии ответной встречи с «Фейеноордом».

Несмотря на видимые проблемы в первом матче, «Шахтеру» удалось главное: не проиграть. И перед ответным поединком «оранжево-черные» сохраняют неплохие шансы на выход в четвертьфинал ЛЕ.

Главное, что на игру в Роттердаме тренерский штаб нашей команды может рассчитывать практически на всех игроков основной обоймы. Этот аспект отчетливо увеличивает боеспособность «Шахтера».

Также мы вправе надеяться и на морально-волевые качества «горняков», на их характер. Да и на удачу тоже, которая в нынешней еврокубковой кампании очень часто помогала «Шахтеру».

На стороне хозяев – их отличный игровой тонус. Несмотря на молодость, «Фейеноорд» приятно удивил в первом матче зрелостью и мастерством. Если эта команда поймает кураж, удержать ее будет очень непросто. Особенно при поддержке ее сумасшедших болельщиков.

Несомненно, «Фейеноорд» будет фаворитом и в домашнем матче. Но предположим, что благодаря характеру и удачи «Шахтер» сумеет нивелировать козыри оппонента. Наш прогноз – ничья в основное время. И очередная надежда на Трубина.

Ориентировочные составы:

«Фейеноорд»: Велленройтер, Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Шиманьски, Джаханбахш, Данило, Идрисси

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Траоре.

16 марта, четверг