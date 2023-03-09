Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Команды обменялись голами в концовке поединка
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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.
«Шахтер» – «Фейеноорд» – 1:1
Ракицкий (79) – Бульяуде (88)
Виффер (70)
«Шахтер»: Трубин, Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Крыськив (Джурасек, 62), Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 62).
«Фейеноорд»: Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Шиманьски (Дилросун, 73), Кекчю, Виффер, Идрисси (Пайшао, 73), Данило Перейра, Джаханбакш (86).
Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Стадион «Войска Польского» (Варшава, Польша)
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Но могло быть вообще идеально- забить жопой когда нет вообще моментов и ещё и выиграть. Но не удержали.
но чтобы так системно, из матча в матч. я такое наверное впервые вижу ))
В другой игре защита будет лучше!.
розчарування.
Формально у футбол грала 1 команда, досить важко було спостерігати
за Шахтарем. Ні техніки, ні швидкості, ні думок щодо якісних розрізних пасів, бігали перечіплятись самі за себе, за м’яч.
З такою грою не має що в Єврокубках робити. Багато не фартило
Феєнорду, була б трішки стабільніша команда накидала б Шахтарю 4-6 мячів.
Балаго, Шахтарю повезло.
Зростання Шахтарю в плані гри, зростання…
Поки так, на жаль.