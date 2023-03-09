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  4. Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Лига Европы
Шахтер Донецк
09.03.2023 22:00 – FT 1 : 1
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 23:54 | Обновлено 10 марта 2023, 00:08
1417
18

Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом

Команды обменялись голами в концовке поединка

09 марта 2023, 23:54 | Обновлено 10 марта 2023, 00:08
1417
18
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Getty Images/Global Images Ukraine

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Фейеноорд» – 1:1

Ракицкий (79) – Бульяуде (88)

Виффер (70)

«Шахтер»: Трубин, Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Крыськив (Джурасек, 62), Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 62).

«Фейеноорд»: Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Шиманьски (Дилросун, 73), Кекчю, Виффер, Идрисси (Пайшао, 73), Данило Перейра, Джаханбакш (86).

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Войска Польского» (Варшава, Польша)

ШАХТЕР – ФЕЙЕНООРД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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xxxxxxxxxxxxххх
 По такой игре счёт супер, счастье что не проиграли. 
Но могло быть вообще идеально- забить жопой когда нет вообще моментов и ещё и выиграть. Но не удержали.
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+6
Алексей Петров
Без трёх основных защитников этот результат можно считать сверхуспешным. Немного удачи и можно зацепиться за проход. Трубин - топ
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+5
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Лина Битюкова
Тот случай, когда ничья даже больше чем счастье.Ужасно сегодня играли
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+5
Gargantua
в футболе часто имеет место фарт
но чтобы так системно, из матча в матч. я такое наверное впервые вижу ))
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+5
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New Zealander
Результатом дуже задоволений по такій грі. Слава Богу що в наступному матчі вже захист повернеться і Топалов з Тейлором сядуть на лаву. 
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+3
Alex Tymchenko
Приемлемо 
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+3
Макс Максов
Рак усіма способами старається відмитись від тієї бомжатні, навіть спиною вже забиває) ну що тут скажеш, Фейєнорд награв більше ніж на один гол... Так що, така нічия за щастя!
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+1
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DK1961
Ежик (буква пропала). В остальном текст подтверждаю.
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+1
DK1961
жик, когда Динамо выбило Фенер из отбора Лиги чемпионов, сказал, что Луческу неимоверно повезло. Бледнеет Луческу перед Йобановичем - отскоки в обоих матчах с шотландцами, в обоих матчах с Ренном, теперь с Фейенордом. Пока - НЕИМОВЕРНЫЙ ФАРТ. Игры нет. И не надо теперь кротам писать, что киевляне все просрали раньше. Не сезон Динамо, Луческу продолжает команду разваливать. Ну а шахта... посмотрим на ответку в Голландии. Кроме фарта надеяться не на что.
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+1
New Zealander
Не будемо ще й забувати, що Феєнордо не програє 14 матчів поспіль в усіх турнірах. 
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0
Lion
Результат позитивный пока....
В другой игре защита будет лучше!.
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0
Ukraine
За рік часу, подивився 1 повний футбольний матч, отримав повне
розчарування.
Формально у футбол грала 1 команда, досить важко було спостерігати
за Шахтарем. Ні техніки, ні швидкості, ні думок щодо якісних розрізних пасів, бігали перечіплятись самі за себе, за м’яч.
З такою грою не має що в Єврокубках робити. Багато не фартило
Феєнорду, була б трішки стабільніша команда накидала б Шахтарю 4-6 мячів.
Балаго, Шахтарю повезло.
 
Зростання Шахтарю в плані гри, зростання…
Поки так, на жаль.
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-1
Алексей Петров
Это что ж получается, Ракицкий зарабатывает для украинского футбола очки в копилку? У Сранни будет сбой системы
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-1
Svyatoslav Malyts
Шахтар молодці що не програли. Йові правильно сказав що Феєнорд хотів все вирішити в першому матчі бо через три дні гра з Аяксом і рали основою. Тому думаю через тиждень Шахта буде краща а Феєнорд буде гірший. Шанси 50/50. Вірим
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-2
Алексей Петров
Шахтёр из года в год тянет на себе украинский футбол, чтобы ДК в следующем году опять от всех глотали в группе ЛЕ. 
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-2
Springfield
Унион, Спортинг и Шахтёр ,сыграли вничью.  И только Шахтёр играл не дома. Но треть банка за игру получит.
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-2
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