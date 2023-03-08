В четверг, 9 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Шахтер» и «Фейеноорд». Поединок пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В 1/16 финала «горняки» прошли французский «Ренн»: судьба путевки в следующую стадию евротурнира определялась в серии пенальти. После двухматчевой дуэли с «красно-черными» донецкий клуб продемонстрировал суперрезультативную игру в Украинской Премьер-лиге, разгромив «Минай» (4:1) и «Металлист 1925» (7:0). «Фейеноорд» стал победителем группы F Лиги Европы и попал в 1/8 финала напрямую. В своем национальном чемпионате роттердамцы после 24 туров возглавляют турнирную таблицу, на три очка опережая ближайшего преследователя («Аякс»).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Фейеноорд», за которой можно следить в украинской версии сайта.