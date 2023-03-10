09.03.2023 22:00 – FT 1 : 1
Лига Европы10 марта 2023, 00:12 | Обновлено 10 марта 2023, 00:45
7530
4
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
10 марта 2023, 00:12 | Обновлено 10 марта 2023, 00:45
7530
4
В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ракицкий, 79 мин.
ГОЛ! 1:1. Бульяуде, 88 мин.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекьель Бульяуде (Фейеноорд).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2023, 08:38 0
Поединок состоится в четверг, 9 марта, в Варшаве
Бокс | 09 марта 2023, 21:41 0
У боксеров вне ринга совсем другие отношения
Футбол | 09.03.2023, 21:59
Футбол | 10.03.2023, 00:23
Футбол | 09.03.2023, 20:47
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.03.2023, 07:30 2
08.03.2023, 09:18
08.03.2023, 13:05 16
09.03.2023, 06:17 17
09.03.2023, 14:00
08.03.2023, 11:40 24
08.03.2023, 23:56 44
09.03.2023, 10:12 30
А если в целом по игре, то в Голландии мне кажется будет очень и очень туго, хотя Шахтер уже не раз доказывал что это футбол, и результат может быть не предсказуемый.
Удачи ШАХТЁРУ В ответной игре.