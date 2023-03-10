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  4. Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Шахтер Донецк
09.03.2023 22:00 – FT 1 : 1
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 марта 2023, 00:12 | Обновлено 10 марта 2023, 00:45
7530
4

Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

10 марта 2023, 00:12 | Обновлено 10 марта 2023, 00:45
7530
4
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».

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Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ракицкий, 79 мин.

ГОЛ! 1:1. Бульяуде, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекьель Бульяуде (Фейеноорд).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд видео голов и обзор Ярослав Ракицкий Эсекьель Бульяуде
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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BARA.bass
Шахтёру в ЕВРО КУБКАХ ПОКА ДИКО ВЕЗЁТ, ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ЭТО ВЕЗЕНИЕ НЕ ПОКИНУЛО И В ОТВЕТНОЙ ИГРЕ.
А если в целом по игре, то в Голландии мне кажется будет очень и очень туго, хотя Шахтер уже не раз доказывал что это футбол, и результат может быть не предсказуемый.
Удачи ШАХТЁРУ В ответной игре.
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+1
alekos59
Тейлор вечная ж0па !!!
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+1
pas2012
Це класно що забив Шахтар,але одно погано що за Шахтар забив кацап якому було пох.на війну,якому пох.на гімн  країни,якому пох.на українмьку мову,який завжди був за "рузький мір"...просто прикро що він як в нічому не буаало далі бігає перекривленою головою)
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-3
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