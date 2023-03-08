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Лига Европы
08 марта 2023, 20:55 | Обновлено 08 марта 2023, 21:36
1016
6

Шахтер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Против лидера чемпионата Нидерландов – неоптимальным составом

08 марта 2023, 20:55 | Обновлено 08 марта 2023, 21:36
1016
6
Шахтер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
ФК Шахтер

Девятого марта в Варшаве на стадионе Войска Польского под присмотром словацкого рефери Ивана Кружляка «Шахтер» проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени.

Шахтер

Накануне матча против «Фейеноорда» дончане сыграли поединок 16-го тура УПЛ против «Металлиста-1925». Номинально выездная для «горняков» игра состоялась во Львове. И закончилась разгромом харьковчан – 7:0.

Эта виктория, а также параллельная осечка «Днепра-1» в Александрии, позволила «горнякам» настичь команду Александра Кучера в турнирной таблице. Теперь у обоих коллективов по 36 очков, и борьба за чемпионство УПЛ обещает быть очень серьезной.

Через день после матча с харьковчанами, подопечные Йовичевича отправились в Варшаву на игру против «Фейеноорда». Они на автобусе пересекли украинско-польскую границу и прибыли в Жешув. А уже оттуда – самолетом в столицу Польши.

Если на игру против «Ренна» Йовичевич мог рассчитывать фактически на всех игроков основного состава, то накануне встречи против «Фейеноорда» кадровый вопрос «Шахтера» можно назвать удручающим. Из-за травм и повреждений выбыли сразу несколько игроков стартового состава: Конопля, Михайличенко и Бондарь. Под вопросом участие в матче и Матвиенко.

Едва ли не единственная радость на сей счет – Крыськив полностью восстановился от травмы и готов сыграть. А вот Швед хоть и занимается в общей группе, но, скорее всего, в Варшаве еще не выйдет на поле.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ, главный тренер «Шахтера»:

« У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить. Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латерали – Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп. Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. Смотрели матч «Фейеноорда», и я увидел их темп, ритм и сильных исполнителей – нам будет очень трудно. Но мы снова верим, что невозможное может стать возможным, поэтому будем биться – это наш минимум, который мы можем сделать.

Фейеноорд

В отличие от «Шахтера», сыгравшего в первом раунде плей-офф Лиги Европы (против «Ренна»), «Фейеноорд» в 1/8 финала ЛЕ попал напрямую. Такая привилегия роттердамскому клубу положена по той простой причине, что он в групповом этапе этого турнира занял первое место.

Роттердамцы к противостоянию с «Шахтером» подходят в хорошем расположении духа. И в хорошей игровой форме.

В поединке 24-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» в родных стенах минимально одолел «Гронинген» - 1:0. Единственный мяч за две минуты до конца игры забил Идрисси. Таким образом, подопечные Слота продлили победную серию в Эридивизи до четырех поединков. И занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Аякс» на три очка, а третий АЗ – на пять пунктов.

В пассиве команды на внутренней арене – лишь одно поражение. Датировано оно прошлой осенью, когда в сентябре «красно-бело-черные» в драматическом матче уступили ПСВ – 3:4.

А перед игрой против «Гронингена» роттердамцы оформили путевку в полуфинал национального Кубка. Они на выезде одолели «Херенвен» 1:0 благодаря точному удару Хименеса.

В лазарете «Фейеноорда» - трое футболистов. Основной голкипер команды Бейлов продолжает заниматься по индивидуальному графику из-за травмы руки, которую получил еще в начале февраля. Также на «больничном» Валемарк (травма бедра) и Тимбер (повреждение колена).

Арне СЛОТ, главный тренер «Фейеноорда»:

«То, что я знаю о «Шахтере», касается прошлого. Когда Роберто Де Дзерби был там тренером, они играли в феноменально красивый футбол. Но это было с другими игроками и с другим тренером. В последнее время я мало видел игру «Шахтера», не смотрел и их поединки с «Ренном». С французами мы играли во время подготовки – они победили нас несколько месяцев назад. А теперь украинцы выбили «Ренн», поэтому это, несомненно, хорошая команда».

Личные встречи

Еврокубковые пути «Фейеноорда» и «Шахтера» пересеклись впервые в 2017 году. Тогда соперники встретились на групповом этапе Лиги чемпионов (в одной группе были еще «МанСити» и «Наполи»). Оба матча закончились тогда в пользу «горняков» - 2:1 и 3:1.

Прогноз

«Фейеноорд» вряд ли можно считать сильнее «Ренна». Поэтому, с одной стороны, «горнякам» вряд ли стоит особо сетовать на жребий. Но, с другой стороны, команда Слота сейчас пребывает в очень хорошем игровом тонусе. Команда уже забыла, когда последний раз проигрывала на внутренней арене. Да и в 1/8 финала ЛЕ пробилась с первого места из сложной группы (опередили «Мидтьюлланд», «Лацио» и «Штурм»). Футбол, демонстрируемый подопечными Слота, называют зрелищным и одновременно прагматичным. Явных лидеров у команды нет, однако она очень сыгранная и боеспособная.

Наверное, уровень нынешних «Шахтера» и «Фейеноорда» где-то одинаковый. Если бы «горняки» из-за травм не потеряли сразу нескольких игроков своей основы, то можно было бы утверждать, что «Шахтер» является фаворитом номинально домашнего поединка. А так – шансы практически равны. Посему предположим, что игра закончится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Петряк, Матвиенко, Ракицкий, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Траоре

«Фейеноорд»: Велленройтер, Гертрейда, Ганцко, Педерсен, Хартман, Кекчю, Виффер, Шиманьски, Идрисси, Данило, Хименес.

9 марта, четверг

«Шахтер» «Фейеноорд»
Варшава. Стадион Войска Польского. 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
ШАХТЕР — ФЕЙЕНООРД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

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Голосов 52
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 1/8 финала 🏆 Лиги Европы между командами Шахтер и Фейеноорд, который пройдет 9 марта в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

5 голосов 9.62 %

Минимальная победа Шахтера

16 голосов 30.77 %

Ничья

13 голосов 25 %

Минимальная победа Фейеноорда

14 голосов 26.92 %

Крупная победа Фейеноорда

4 голоса 7.69 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Тут должен был быть проноз на игру,а вместо него обращение к динамовцам. Что за комплексы?
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+2
avk2307
1-2 или 2-2.
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+1
Gargantua
ТБ 2.5
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0
Remark
Эти первые матчи в стыках, всегда какая-то ТМная байда. Опасные, короче матчи. Но все же, я думаю что матч будет очень голевым. ТБ и ОЗ, с голом от шахты в первом тайме и годом от Фейенорда во втором тайме. Плюс кофы (доматчевые) говорят, что ничьи быть НЕ должно.
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-1
New Zealander
Динамовцы, вы если Шахта проиграет то не очень злорадствуйте, потому что впервые в истории футбола случай когда у команды будет отсутствовать вся защита... Наперед предупреждаю, лучше за своим клубом смотрите и старайтесь выйти хотя бы на уровень Ингульца. 
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-4
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