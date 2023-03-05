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Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.03.2023 14:00 – FT 0 : 7
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 15:51 | Обновлено 05 марта 2023, 16:37
5388
34

Недотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925

Коллектив Игоря Йовичевича расписался в воротах соперников семь раз и догнал «Днепр-1»

05 марта 2023, 15:51 | Обновлено 05 марта 2023, 16:37
5388
34
Недотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
ФК Шахтер Донецк

​Еврокубковые амбиции донецкого «Шахтера» всегда остаются на самом высоком уровне внимания каждого учасника этого клуба, пока команда принимает участие в международных соревнованиях в очередном сезоне. Однако никогда не стоит забывать, что вожделенный путь к большим противостояниям нужно прокладывать через национальное первенство, где в текущем сезоне для «горняков» далеко не все выглядит однозначно.

Днепровский «Днепр-1», лидер чемпионской гонки, по состоянию на начало первого тура второго круга украинской Премьер-лиги, накануне недосчитался очков в ожесточенном поединке против «Александрии» (2:2), благодаря чему команда Игоря Йовичевича получила отличный повод ликвидировать отставание от футболистов Александра Кучера еще задолго до момента проведения второй очной встречи.

Однако на пути у «Шахтера» при этом стоял харьковский «Металлист 1925», который в текущем футбольном году уже отбирал очки у «горняков» в первый игровой день нового сезона (0:0). То же задание, но уже на поле «Арены Львов» нужно было выполнять «желто-синим» и на этот раз, но уже во главе с начинающим дуэтом тренеров в составе Эдмара и Олега Голодюка. В сочетании с изменениями с момента завершения суток Валерия Кривенцова в клубе из Харькова это создавало интересный подтекст для всего противостояния.

Афиша игры была достойна того, чтобы ее посмотреть рядовому болельщику, но непосредственно на поле выяснилось, что никакой конкуренции «Металлист 1925» своим соперникам составить не способен. «Шахтер» сразу пошел к чужим воротам за забитым мячом, и имел успех уже на пятой минуте. Степаненко на левом фланге штрафной подключил к розыгрышу Джурасек, а тот прострелил на ближнюю для Зубкова под пустые ворота. И если бы Александр окончательно запутался в ногах, то был бы главный курьез тура, однако со второй попытки он все же сумел пробить без должного сопротивления.

Быстрые атаки «горняков» давали о себе знать растерянными ответными действиями соперников. Однако уже в самом начале встречи Тарас Степаненко неудачно оперся на ногу в эпизоде без мяча, и в итоге из-за боли доиграл до перерыва. Но была ли необходимость в опорном полузащитнике в ситуации, когда номинальные хозяева едва покидали собственную половину поля, а в атаке «Шахтер» был на две головы выше соперников?

Команда Игоря Йовичевича на этом фоне просто продолжала забивать. На 13 минуте Траоре помог Михайличенко зайти в штрафную через левый фланг, после чего мы увидели выстрел в ближний угол. Чуть позже начал разрывать защиту оппонентов своими финтами Бондаренко, и в конце концов на его простреле с правого фланга от лицевой отличился и сам Траоре. А уже через мгновение Ракицкий со своей половины запустил фирменную диагональ, нашедшую Зубков перед чужими владениями, и тот в два касания оформил эффектный дубль.

На второй тайм Йовичевич и Эдмар совершили по две замены, однако ничего существенного в игре эти действия не изменили. «Шахтер» также продолжал владеть инициативой, а соперники так же пытались сдерживать попытки гостей отличиться дополнительными голами. Выходило это делать, мягко говоря, не очень, потому что фактически к игре мы возвращались с автоголом Курило на 56 минуте, которого очень сильно подставил Сидоренко, пропустив передачу назад под ногой.

Уже через мгновение у вратаря была возможность улучшить о себе общее впечатление, но его сейв от выстрела Джурасека с левого фланга штрафной ни к чему не привел, потому что с добивания Петряк увеличил и без того ужасающий разрыв между командами по счету.

И чтобы уже далеко не отходить от границ чужих владений, Ракицкий на 66 минуте положил безумный дальний выстрел из центральной зоны перед штрафным за воротник голкиперу, напомнив о себе лучших времен. Остальное игровое время «Металлист 1925» проводил в собственных атаках на чужой половине, и даже несколько раз побеспокоил Трубина, но и Анатолий стремился исправиться за ошибку посреди недели, и настроение у команды Эдмара было неподходящим.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» сыграет гостевой матч против одесского «Черноморца», а донецкий «Шахтер» будет играть на выезде против криворожского «Кривбасса».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Металлист 1925» – «Шахтер» - 0:7

Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66

Траоре, 14

«Металлист 1925»: Сидоренко – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк – Ременюк (Абдуллаев, 46), Бычек (Дмитренко, 85), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Русин (Игор, 67) – Чирук (Островский, 68).

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 46) – Судаков (Очеретько, 71), Джурасек, Бондаренко (Криськив, 59), Зубков (Петряк, 46) – Траоре (Сикан, 59).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 5 (1) – 13 (9)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 2 – 4.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 34
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FunnyCat_____
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+5
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Умник
Смотрел ингулец накрывали по двое два фланга.
Смотрел металист 1925 такой коридор давать. 
2 мяч это ж как казаки в футбол играли мультик. Нафиг нужны такие команды.?
Чего они хотели в этом матче?
Металл пока мбпи
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0
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Умник
Воротник хорош. 
Гори сарай гори и хата
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-1
ALKOSruLKA
Питання про чемпіона можна закривати! Інтрига тільки - наскільки скотиться Дніпро... Ще цікаво, чи зуміють київські мажори зачепитися за бронзу...
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-2
GloryUkraine
От і різниця між Луческу, який працював в тепличних умовах в Шахтарі, коли Ахметов виконував майже любі його примхи, а зараз в Динамо нічого не може вдіяти і Йовичивичем, який сам ліз з низу до гори і нарешті добився своєю працею місця в Шахтарі. І як бачимо він не спиняється, а росте разом з командою. Респект!
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-2
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mayakovskiy1
Есть Шахтер и все остальные. Вдвойне приятно на фоне криков перед сезоном, что Шахта без бразильцев это не команда 
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-3
Remark
Одно печально - не дали отметится голом этой дворовой команде Трубину.
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-5
Maks Krot
На классе уверено молодцы  ,главное чтобы не было травм ,и удачи с фейнордом 
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-7
Springfield
Мабуть пан Йв-ч и не знает про тот рекорд с избиением Ильичёвца в Киеве. 
  Та и на фига оно ему надо?  Тут Христос воскрес!   На 66 мин. в 33  своих года Ярик №44  напомнил про свой удар.   А ешё раньше и про пас -  на Зубкова.    1925 только после 70 мин. и заиграл. Что бы порадовать Эдмара. 
 Ну что?  Может быть и Зинченко вернётся в 2030 году в родной Шахтёр.
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-7
yuriy_kent
Ну і навіщо такі матчі? А потім з Фейенордом чомусь складно буде? У передостанньому турі Шахтар-Дніпро. Сподіваюсь до цього матчу буде інтрига. А так Шахтарі звісно провели добрий матч. Просто супротивника не було…
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-7
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Istm
кроти, схоже, чемпіонами стануть.
Дніпро без Йовічевича не в тому стані. І поки що відверто розчаровує.А у Шахтаря головний трансфер - той самий Йовічевич.
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-7
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Andrey_1992
хана Феенорду
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-7
R1d3r
О, как фаны бело-синей помойки минусов понаставляли  Завидуют, что их ДиНамО даже близко не показывает такого уровня футбол 
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-10
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R1d3r
А это заявочка на чемпионство, господа!  Динамке приготовиться к встрече во 2 круге, будет жарко 
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-11
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Фанькин кот
Прям не тур, а праздник какой-то! Днепря минус 1 потерял очки с Сашкой (проиграл, если по-честному, т. к. второй гол пердян из стометрового офсайда). Динамку отымел какой-то деревенский Ингулец, феерично! на их домашнем стадионе, посреди столицы!!!
Родной Шахтёр уничтожил МХ-1925 и догоняет бенину Днепрю! Класс!!!
Ну и наконец Зорька третья! Александрии ещё немножечко осталось, и они тоже Динамку обойдут! 
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-12
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