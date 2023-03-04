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Металлист 1925
05.03.2023 14:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:36 |
105
0

Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 21:36 |
105
0
Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 5-го марта, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

Достаточно редкий случай, когда обеим командам еще до старта второго круга удалось провести хотя бы по одной перенесенной встрече в рамках чемпионата. Именно поэтому «Металлист 1925» во главе с дуэтом Эдмар – Голодюк может хоть что-то противопоставить «Шахтеру» в плане игрового тонуса, тогда как соперники имеют за плечами еще и матчи против французского «Ренна» в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Но вместе с дополнительными играми приходит и дополнительная усталость, а также томное ожидание противостояний против «Фейеноорда». Но терять очки «горняки» не имеют права, так как не каждый тур «Днепр-1» будет делать такие щедрые подарки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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