В воскресенье, 5-го марта, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

Достаточно редкий случай, когда обеим командам еще до старта второго круга удалось провести хотя бы по одной перенесенной встрече в рамках чемпионата. Именно поэтому «Металлист 1925» во главе с дуэтом Эдмар – Голодюк может хоть что-то противопоставить «Шахтеру» в плане игрового тонуса, тогда как соперники имеют за плечами еще и матчи против французского «Ренна» в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Но вместе с дополнительными играми приходит и дополнительная усталость, а также томное ожидание противостояний против «Фейеноорда». Но терять очки «горняки» не имеют права, так как не каждый тур «Днепр-1» будет делать такие щедрые подарки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.