Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»
Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.03.2023 14:00 – FT 0 : 7
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 18:14 | Обновлено 05 марта 2023, 18:58
1043
2

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»

Наставник «Шахтера» – о победе над «Металлистом 1925»

05 марта 2023, 18:14 | Обновлено 05 марта 2023, 18:58
1043
2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич подвел итоги матча 16-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (7:0).

– Игра с «Металлистом 1925» информативна в контексте подготовки к противостоянию с «Фейеноордом»?

– Мы двигаемся с философией от матча к матчу. Даже не думали о «Фейеноорде», выходили только с мыслями победить сегодня, чтобы уменьшить отставание от «Днепра-1». Понимали значимость этого поединка для получения первого места, которое мы уже не хотим отдавать. Нет маленьких побед, а отношение, настроенность и мотивация – это все умножилось на наше качество и вылилось в результат. Были хорошие комбинации, розыгрыши и голы. Этот матч получился таким, о котором мечтает каждый тренер. Взяли важные три очка и только теперь будем думать о «Фейеноорде».

– Чего не хватило сопернику для конкурентной борьбы?

– С точки зрения психологии для нас было важно быстро забить. Сразу получилось забить несколько голов. Повторюсь: могу только поблагодарить своих ребят за отношение и тактический план. Мы серьезно готовились к этому сопернику и сыграли так, как он разрешил. После матча кажется, что он оказался легким, но мы должны выигрывать единоборства, дать динамику и закрыть передачи на Ременюка, Русина и Чирука. Также нужно было нейтрализовать центр поля, Мартынюка и Вачиберадзе. У соперника есть очень много талантливых футболистов, и если просто наблюдать за ними, то они могут создать очень много проблем любому.

– В свое время тренер «Металлиста 1925» играл под вашим руководством, но сегодня после матча мы не увидели рукопожатия тренеров. Может, вы все-таки увиделись после игры?

– Конечно, мы здоровались как до матча, так и после него. Я даже обнял его, потому что он был важным игроком моей команды в «Карпатах». Понятно, что сегодня он не может быть удовлетворен результатом, но в будущем желаю ему успехов.

– Была ли возможность дать игровое время новичку Тоирову?

– Хотелось дать ему игровое время, но и Крыськиву нужно было почувствовать игровой ритм, ведь он сможет сыграть с «Фейенордом». Крыськив провел всего две тренировки в общей группе, поэтому хотелось увеличить обойму футболистов на «Фейеноорд». У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить. Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латераля – Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп. Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против достойного соперника. Вчера смотрели матч «Фейенорда», и я увидел их темп, ритм и сильных исполнителей – нам будет очень тяжело. Но мы снова верим, что невозможное может стать возможным, и будем биться – это наш минимум, который мы можем сделать.

– Крыськив успел полностью восстановиться?

– Да, он успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются. Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к «Фейенорду». Такое иногда случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум.

По теме:
Перица ОГНЕНОВИЧ: «С Рухом нам многое не удалось из того, что мы умеем»
Олег ГОЛОДЮК: «Мы на разных полюсах находимся с Шахтером»
Тренер Руха: В первом тайме могли забивать еще 2-3 мяча и решать все задачи
Игор Йовичевич Шахтер Донецк Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Футбол | 05 марта 2023, 15:51 41
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925

Коллектив Игоря Йовичевича расписался в воротах соперников семь раз и догнал «Днепр-1»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Футбол | 05 марта 2023, 12:58 13
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»

Специалист раскритиковал решения Катерины Монзуль в матче «Динамо» – «Ингулец»

ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
Футбол | 05.03.2023, 15:23
ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
ВИДЕО. Заря шокировала Ворсклу двумя голами в компенсированное время
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Теннис | 05.03.2023, 00:06
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Бокс | 05.03.2023, 09:10
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
А я мрію про виграш над Феєнордом 1-0. !!!
Ответить
0
Springfield
Теперь надо видео в Ютубе сделать вирусным,  а копии записи игры разослать по всей Хорватии.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 3
Футбол
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
03.03.2023, 21:00 8
Теннис
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 112
Футбол
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
05.03.2023, 04:30 10
Теннис
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
04.03.2023, 06:00 2
Авто/мото
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности