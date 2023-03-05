Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич подвел итоги матча 16-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (7:0).

– Игра с «Металлистом 1925» информативна в контексте подготовки к противостоянию с «Фейеноордом»?

– Мы двигаемся с философией от матча к матчу. Даже не думали о «Фейеноорде», выходили только с мыслями победить сегодня, чтобы уменьшить отставание от «Днепра-1». Понимали значимость этого поединка для получения первого места, которое мы уже не хотим отдавать. Нет маленьких побед, а отношение, настроенность и мотивация – это все умножилось на наше качество и вылилось в результат. Были хорошие комбинации, розыгрыши и голы. Этот матч получился таким, о котором мечтает каждый тренер. Взяли важные три очка и только теперь будем думать о «Фейеноорде».

– Чего не хватило сопернику для конкурентной борьбы?

– С точки зрения психологии для нас было важно быстро забить. Сразу получилось забить несколько голов. Повторюсь: могу только поблагодарить своих ребят за отношение и тактический план. Мы серьезно готовились к этому сопернику и сыграли так, как он разрешил. После матча кажется, что он оказался легким, но мы должны выигрывать единоборства, дать динамику и закрыть передачи на Ременюка, Русина и Чирука. Также нужно было нейтрализовать центр поля, Мартынюка и Вачиберадзе. У соперника есть очень много талантливых футболистов, и если просто наблюдать за ними, то они могут создать очень много проблем любому.

– В свое время тренер «Металлиста 1925» играл под вашим руководством, но сегодня после матча мы не увидели рукопожатия тренеров. Может, вы все-таки увиделись после игры?

– Конечно, мы здоровались как до матча, так и после него. Я даже обнял его, потому что он был важным игроком моей команды в «Карпатах». Понятно, что сегодня он не может быть удовлетворен результатом, но в будущем желаю ему успехов.

– Была ли возможность дать игровое время новичку Тоирову?

– Хотелось дать ему игровое время, но и Крыськиву нужно было почувствовать игровой ритм, ведь он сможет сыграть с «Фейенордом». Крыськив провел всего две тренировки в общей группе, поэтому хотелось увеличить обойму футболистов на «Фейеноорд». У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить. Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латераля – Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп. Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против достойного соперника. Вчера смотрели матч «Фейенорда», и я увидел их темп, ритм и сильных исполнителей – нам будет очень тяжело. Но мы снова верим, что невозможное может стать возможным, и будем биться – это наш минимум, который мы можем сделать.

– Крыськив успел полностью восстановиться?

– Да, он успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются. Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к «Фейенорду». Такое иногда случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум.